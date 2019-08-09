28-летняя Нино Нинидзе продемонстрировала стальной пресс на отдыхе

«Вы прекрасны. Любовь творит чудеса», «Красотка потрясающая», «Шикарная», «Невероятная», «Богиня🔥🔥🔥🔥», «Сплошной восторг! Какая красота... настоящая. С косметикой, без косметики, с любой стрижкой и одеждой. И индивидуальность. Не убавить, не прибавить. И пошлости/вульгарности нет, что сегодня особенно приятно. Как-то чисто, стильно и очень красиво, гармонично», — обсуждают фолловеры, в честь известной модели называя актрису «Жизель Бундхен».