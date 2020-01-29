24-летняя Анастасия Решетова приняла свое новое тело: «Важно любить себя даже с растяжками на животе»

«Как вспомню эти бесконечные заморочки по поводу своих форм, диеты и вечный страх перед тем как встать на весы... Это все неоправданные комплексы. К счастью, беременность и роды стали для меня именно тем недостающим элементом, которого так не хватало мне для целостности самоощущения. Я уже не помню когда в последний раз просила приготовить мне блюдо без соли, считала сколько калорий в еде или боялась съесть кусочек сладкого лишь бы завтра не появился целлюлит. Я ем все — мясо, сладкое, мучное, молочку и прочие страхи веганов и вечно худеющих)) Просто не объедаюсь до состояния тяжести. И я не считаю что я выгляжу хуже чем во времена, когда активно занималась своим телом. Меньше загонов в голове сделали меня психологически свободным человеком и мне это нравится. Сильные ограничения не для меня. Они все равно рано или поздно приводили к срывам из-за нехватки определенных элементов в рационе. Я поняла как важно любить и не винить себя даже если я на несколько кг полнее и с растяжками на животе. Нет , я не за радикальность в принятии себя любой )) Я всегда буду следить за собой, неважно сколько мне лет и сколько у меня детей. Скоро вы снова будете видеть сторис с массажа, зала и бассейна. Активно приводить себя в форму начну как полностью закончится ГВ. Но я знаю что больше никогда не буду загонять себя в рамки и отягощать себя сильными ограничениями)) С меня хватит», — написала она.