Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики названа первой красавицей планеты.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. Победительница получает призовой пакет, который включает в себя двухлетнее обучение с выплачиваемой стипендией на актерских курсах в New York Film Academy, ежемесячную зарплату в размере 3000-5000 долларов, услуги стилистов и гардероб. Кроме того, обладательница престижного титула в течение года может бесплатно проживать в элитном районе Нью-Йорка в апартаментах, предоставляемых организаторами конкурса красоты. Победительница также становится гостьей различных светских раутов Америки, входит в жюри национальных конкурсов красоты и активно занимается благотворительной деятельностью по всему миру.

Фото: globallookpress