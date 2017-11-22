22-летняя представительница ЮАР стала «Мисс Вселенная — 2017»
Минувшим вечером в Лас-Вегасе завершился ежегодный международный конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2017», за победу в котором боролись представительницы 92 стран. Россию в этом году представляла Ксения Александрова.
По итогам престижного соревнования обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2017» стала 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс, представительница Южно-Африканской республики.
Второе место заняла Лаура Гонсалес из Колумбии.
Замыкает тройку лидеров представительница Ямайки Давина Беннет.
Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. Победительница получает призовой пакет, который включает в себя двухлетнее обучение с выплачиваемой стипендией на актерских курсах в New York Film Academy, ежемесячную зарплату в размере 3000-5000 долларов, услуги стилистов и гардероб. Кроме того, обладательница престижного титула в течение года может бесплатно проживать в элитном районе Нью-Йорка в апартаментах, предоставляемых организаторами конкурса красоты. Победительница также становится гостьей различных светских раутов Америки, входит в жюри национальных конкурсов красоты и активно занимается благотворительной деятельностью по всему миру.
Фото: globallookpress