20-летняя студентка с огромной грудью мечтает уменьшить ее из-за постоянных болей в спине

Девушка надеялась, что ей удастся уменьшить грудь до более скромного размера D по страховке, однако, несмотря на ее многочисленные заявки и просьбы, менеджеры отказали ей в помощи, так как, по их мнению, ее бюст слишком мал для бесплатной редукционной маммопластики. Эмбер признается, что ужасно устала от постоянных комментариев по поводу ее форм и от того, что ее не принимают всерьез, а мужчины и вовсе не смотрят ей в глаза, предпочитая разговаривать с ее декольте. «Конечно, мужчины – это последняя причина, почему я хочу уменьшить грудь. Мне гораздо важнее начать жить нормальной жизнью, только тогда я смогу начать думать о каких-то отношениях», – поясняет она, добавив, что она не может заниматься бегом и вынуждена носить сразу два бюстгальтера, а когда сидит за столом, вынуждена опираться бюстом на него, чтобы хоть немного облегчить свою ношу. От этого всего она ужасно устала, потому открыла сбор средств на то, чтобы сделать маммопластику в частной клинике. Ей нужно собрать 5000 фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей по текущему курсу ЦБ).

Фото: facebook Amber Roach

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