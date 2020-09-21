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20-летняя студентка с огромной грудью мечтает уменьшить ее из-за постоянных болей в спине

В то время как многие женщины страстно мечтают о бюсте побольше, чтобы быть более привлекательными для мужчин, студентка юридического факультета Эмбер Роуч считает, что ее жизнь была бы гораздо лучше без столь пышных форм, которыми ее наградила природа.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, размер натуральной груди Эмбер – 34J, и ее это вовсе не радует. По ее словам, вес ее бюста равен почти 7 килограммам, и из-за столь тяжелой ноши она постоянно испытывает боли в спине, с трудом встает с постели и не может нормально заниматься спортом и ездить в общественном транспорте. А уж о том, чтобы сходить в паб или ресторан, даже речи быть не может. Как только она входит в заведение, все вокруг оборачиваются. Кроме того, она постоянно задевает своим бюстом людей и вещи вокруг, когда находится в небольшом помещении, что ее ужасно смущает.

Фото: facebook Amber Roach

«Все обычно думают о большой груди как о чем-то очень хорошем, и я знаю, что во многих отношениях мне повезло. Но также правда заключается в том, что мой бюст разрушает мою жизнь. Я знаю, что в мире так много проблем, и это звучит как крайность, но она доставляет мне постоянное неудобство», – поделилась она.

Девушка надеялась, что ей удастся уменьшить грудь до более скромного размера D по страховке, однако, несмотря на ее многочисленные заявки и просьбы, менеджеры отказали ей в помощи, так как, по их мнению, ее бюст слишком мал для бесплатной редукционной маммопластики. Эмбер признается, что ужасно устала от постоянных комментариев по поводу ее форм и от того, что ее не принимают всерьез, а мужчины и вовсе не смотрят ей в глаза, предпочитая разговаривать с ее декольте. «Конечно, мужчины – это последняя причина, почему я хочу уменьшить грудь. Мне гораздо важнее начать жить нормальной жизнью, только тогда я смогу начать думать о каких-то отношениях», – поясняет она, добавив, что она не может заниматься бегом и вынуждена носить сразу два бюстгальтера, а когда сидит за столом, вынуждена опираться бюстом на него, чтобы хоть немного облегчить свою ношу. От этого всего она ужасно устала, потому открыла сбор средств на то, чтобы сделать маммопластику в частной клинике. Ей нужно собрать 5000 фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей по текущему курсу ЦБ).

Фото: facebook Amber Roach

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