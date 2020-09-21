20-летняя студентка с огромной грудью мечтает уменьшить ее из-за постоянных болей в спине
Как передает британский онлайн-портал The Sun, размер натуральной груди Эмбер – 34J, и ее это вовсе не радует. По ее словам, вес ее бюста равен почти 7 килограммам, и из-за столь тяжелой ноши она постоянно испытывает боли в спине, с трудом встает с постели и не может нормально заниматься спортом и ездить в общественном транспорте. А уж о том, чтобы сходить в паб или ресторан, даже речи быть не может. Как только она входит в заведение, все вокруг оборачиваются. Кроме того, она постоянно задевает своим бюстом людей и вещи вокруг, когда находится в небольшом помещении, что ее ужасно смущает.
Фото: facebook Amber Roach
«Все обычно думают о большой груди как о чем-то очень хорошем, и я знаю, что во многих отношениях мне повезло. Но также правда заключается в том, что мой бюст разрушает мою жизнь. Я знаю, что в мире так много проблем, и это звучит как крайность, но она доставляет мне постоянное неудобство», – поделилась она.
Девушка надеялась, что ей удастся уменьшить грудь до более скромного размера D по страховке, однако, несмотря на ее многочисленные заявки и просьбы, менеджеры отказали ей в помощи, так как, по их мнению, ее бюст слишком мал для бесплатной редукционной маммопластики. Эмбер признается, что ужасно устала от постоянных комментариев по поводу ее форм и от того, что ее не принимают всерьез, а мужчины и вовсе не смотрят ей в глаза, предпочитая разговаривать с ее декольте. «Конечно, мужчины – это последняя причина, почему я хочу уменьшить грудь. Мне гораздо важнее начать жить нормальной жизнью, только тогда я смогу начать думать о каких-то отношениях», – поясняет она, добавив, что она не может заниматься бегом и вынуждена носить сразу два бюстгальтера, а когда сидит за столом, вынуждена опираться бюстом на него, чтобы хоть немного облегчить свою ношу. От этого всего она ужасно устала, потому открыла сбор средств на то, чтобы сделать маммопластику в частной клинике. Ей нужно собрать 5000 фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей по текущему курсу ЦБ).
Фото: facebook Amber Roach
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