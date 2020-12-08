20 лет страдавшая от псориаза и экземы блогерша рассказала, как ей удалось исцелиться

Устав бороться, женщина предприняла последнюю отчаянную попытку вылечиться: она коренным образом пересмотрела свое питание, отказавшись от алкоголя, рафинированного сахара, молочных продуктов и кофеина. Ее диета стала полностью веганской, лишь на дне рождения друзей она может позволить себе съесть кусок торта, а в отпуске – немного пасты или хлеба. «Я пью зеленый сок каждый день, а ведь раньше мне нравилась диетическая кола. Мой рацион кажется очень скучным, но это позволяет моей коже оставаться чистой», – отметила Ханна. Сейчас женщина стала успешной блогершей и помогает людям, страдающим от схожих проблем с кожей, избавиться от проблем по ее методу.

Фото: Instagram mygoodnessrecipes

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