20 лет страдавшая от псориаза и экземы блогерша рассказала, как ей удалось исцелиться
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, 41-летняя женщина половину жизни страдала от мучительного псориаза, экземы и прыщей, которые в периоды обострения лишали ее возможности работать. Кожа бывшего дизайнера интерьеров была настолько в плохом состоянии, что она даже надеть одежду не могла. В отчаянной попытке хоть как-то облегчить ее состояние врачи даже предложили ей химиотерапию. «Когда мне было 15 лет, мне поставили диагноз «псориаз», и я помню, как врач сказал, что от этого заболевания нет лекарства. Я подумала тогда, что это звучит безумно», – заявила она.
В течение 20 лет Ханна перепробовала все доступные средства, включая стероиды, но ей так и не удалось очистить свою кожу. «У меня была экзема на веках, прыщи на линии подбородка, псориаз на руках, ногах и животе. Спина была единственным местом, где не было видимых проблем. Это был ад. Однажды меня даже задержали перед посадкой на рейс, так как экипаж хотел знать, не заразна ли я», – призналась Ханна, добавив, что все это делало ее действительно несчастной.
Устав бороться, женщина предприняла последнюю отчаянную попытку вылечиться: она коренным образом пересмотрела свое питание, отказавшись от алкоголя, рафинированного сахара, молочных продуктов и кофеина. Ее диета стала полностью веганской, лишь на дне рождения друзей она может позволить себе съесть кусок торта, а в отпуске – немного пасты или хлеба. «Я пью зеленый сок каждый день, а ведь раньше мне нравилась диетическая кола. Мой рацион кажется очень скучным, но это позволяет моей коже оставаться чистой», – отметила Ханна. Сейчас женщина стала успешной блогершей и помогает людям, страдающим от схожих проблем с кожей, избавиться от проблем по ее методу.
Фото: Instagram mygoodnessrecipes
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