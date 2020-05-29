2-летний мальчик намазал лицо очень темным автозагаром и испугался самого себя
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, женщина опубликовала свою историю в закрытой группе в социальной сети Facebook «Мамы, которые чистят», в которой с юмором рассказала о том, что ее «нахальный сын» пошел в ванну и говорил ей оттуда, что умывается и чистит зубы, а на самом деле в это время намазал на себя полфлакона автозагара супертемного оттенка. В результате его лицо, руки и ладони покрылись коричневыми пятнами, потому ребенок испугался самого себя, потому что не узнал. Женщина обратилась к участникам группы с вопросом: «У кого-нибудь есть идеи, как смыть искусственный загар с ребенка? Он использовал половину бутылки. Лимон и детское масло не предлагать – они лишь усугубляют ситуацию. Пожалуйста, помогите!»
Фото: facebook
Свой пост автор поста сопроводила смешными и непосредственными снимками юного горе-любителя красоты. Ее публикация быстро стала вирусной и собрала более 8000 лайков, а в комментариях люди без устали предлагали варианты решений. Одна из женщин написала: «Простите, это ужасно смешно! Предлагаю позвонить в компанию-производитель и узнать у них, как избавиться от загара!». Другая добавила: «Ой! Грешно смеяться, но ваш сын сделал мой сегодняшний день!» Третья пошутила: «Понятия не имею, как все это смыть. Но этот мальчик сделал мое утро! Надеюсь, вы найдете решение». «Соль или сахарный скраб, гель для мытья тела, лимонный сок», «Попробуйте намазать его детским маслом и вымачивать в ванной, лучше если добавите в нее соль», «Возьмите средства для умывания или глубокого очищения кожи лица и попробуйте потереть его, когда он немного отмокнет в ванной», – посоветовали остальные.
Фото: depositphotos, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!