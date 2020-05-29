2-летний мальчик намазал лицо очень темным автозагаром и испугался самого себя

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, женщина опубликовала свою историю в закрытой группе в социальной сети Facebook «Мамы, которые чистят», в которой с юмором рассказала о том, что ее «нахальный сын» пошел в ванну и говорил ей оттуда, что умывается и чистит зубы, а на самом деле в это время намазал на себя полфлакона автозагара супертемного оттенка. В результате его лицо, руки и ладони покрылись коричневыми пятнами, потому ребенок испугался самого себя, потому что не узнал. Женщина обратилась к участникам группы с вопросом: «У кого-нибудь есть идеи, как смыть искусственный загар с ребенка? Он использовал половину бутылки. Лимон и детское масло не предлагать – они лишь усугубляют ситуацию. Пожалуйста, помогите!»