2 чайные ложки шампуня и горошина крема для глаз: какое количество косметики надо действительно использовать

А вот с солнцезащитным средством совершенно обратная ситуация: его, как правило, наносят гораздо меньше количества, необходимого для обеспечения защиты, указанной на упаковке. Рекомендуется наносить 1 чайную ложку с горкой на лицо и уши, 1 столовую ложку с горкой на руки и ноги и 2 столовые ложки с горкой на оставшееся тело. Количество тонального средства, которое наносится на кожу, напрямую зависит от того, насколько она выглядит идеально. Доминик Скиннер рекомендует сначала оценить, какой плотности покрытия вы хотите добиться. Для легкого покрытия достаточно горошины среднего размера, для среднего или плотного покрытия необходимо не больше трех-четырех.

Если область вокруг глаз более сухая, чем обычно, эксперт не рекомендует поддаваться соблазну нанести большее количество крема для глаз: «С ним легко переборщить, потому лучше придерживаться количества размером с небольшую горошинку – тонкая кожа вокруг глаз может «впитать» лишь ограниченное количество продукта». При этом наносить его надо вбивающими движениями.

Единой формулы для нанесения оптимального количества автозагара не существует, но эксперты сходятся во мнении, что четырех нажатий на помпу средства хватит для нанесения равномерного загара на одну руку и трех – на другую (разница обусловлена тем, что на рукавичке есть остатки средства). Двух доз из помпы достаточно для груди и плеч, трех – для туловища. Для ног работает та же формула, что и для рук. Закончить нанесение автозагара надо, распределив остатки средства с рукавички по лицу.

Использование правильной дозировки увлажняющего крема совершенно необходимо, если вы хотите держать под контролем качество собственной кожи. Нанесите на верхнюю часть ладони примерно 4 горошины крема и при помощи двух пальцев другой руки равномерно распределите продукт по лицу и шее, избегая размазывания средства по ладоням.

Фото: vostock-photo

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