18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева души не чает в единственной дочери Ольге (которую ласково называет Лелей) и позволяет ей делать со своей внешностью все, что угодно. «Я считаю, что лучше она сделает то, что захочет, под моим присмотром, хорошей краской, у хорошего специалиста, чем будет от меня прятаться и все равно покрасится», — делилась звезда с фолловерами и защищала дочь от нападок недоброжелателей.
На днях Ольга опубликовала в своих Instagram Stories новое селфи, на котором видно, что она отрезала прямую челку. Также девушка стала делать яркий макияж с акцентом на губы и чаще носить кольцо в носу (необычный пирсинг она сделала ранее).
Еще недавно Леля коротко стригла волосы и выбирала одежду в мужском стиле, но теперь стала более женственной. При этом неизвестно, что происходит в личной жизни красавицы — в ее микроблоге отсутствуют фото с парнем, которого ее мама Лариса Андреевна показала интернет-пользователям в прошлом году.
Фото и видео: Instagram