18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева души не чает в единственной дочери Ольге (которую ласково называет Лелей) и позволяет ей делать со своей внешностью все, что угодно. «Я считаю, что лучше она сделает то, что захочет, под моим присмотром, хорошей краской, у хорошего специалиста, чем будет от меня прятаться и все равно покрасится», — делилась звезда с фолловерами и защищала дочь от нападок недоброжелателей.