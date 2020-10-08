18-летняя дочь Кейт Мосс впервые вышла на подиум в качестве модели и сразу подверглась критике

Модные эксперты положительно оценили появление юной модели на подиуме, но простые зрители оказались возмущены: «Я надеюсь, твоя походка со временем улучшится», «Кем бы она стала, если бы не ее мать», «Кумовство процветает и на модном Олимпе», «И снова бездарные дети известных родителей вошли в чат», «Какой сюрприз! Будто кто-то думал, что она займется чем-то еще, кроме как пойдет по стопам своей матери», «Скажите мне, как еще один невзрачный ребенок оказался в модельном бизнесе, да еще и закрывает показ?», – гневно написали они. Однако нашлись и те, кто положительно оценил дебют Лилы, и искренне пожелал ей удачи и роста на сложном пути моделинга.

Напомним, что сама Кейт Мосс также начала свою карьеру в 18-летнем возрасте, и это произошло тоже на Парижской неделе моды, тогда, в 1992 году, она демонстрировала коллекцию другого итальянского бренда – D&G, и очаровала абсолютно всех, выйдя на подиум в костюме из парчи и широкополой шляпе.