18-летняя дочь Кейт Мосс впервые вышла на подиум в качестве модели и сразу подверглась критике
Фото: Instagram lilamoss
Лила приняла участие в онлайн-показе весенне-летней коллекции итальянского бренда Miu Miu, где продемонстрировала несколько модных образов, в том числе в блестящей мини-юбке с красным поясом и ярко-розовом топе в стиле начала 2000-х годов. А затем закрыла показ в бежево-голубом платье baby-долл длины мини с желтым бантом на талии. Ее макияж во всех образах был максимально естественным, с акцентом на брови. Девушка поделилась радостной для нее новостью на собственной странице в соцсети Instagram, где написала: «Спасибо, что позволили мне дебютировать в показе моей мечты!»
Модные эксперты положительно оценили появление юной модели на подиуме, но простые зрители оказались возмущены: «Я надеюсь, твоя походка со временем улучшится», «Кем бы она стала, если бы не ее мать», «Кумовство процветает и на модном Олимпе», «И снова бездарные дети известных родителей вошли в чат», «Какой сюрприз! Будто кто-то думал, что она займется чем-то еще, кроме как пойдет по стопам своей матери», «Скажите мне, как еще один невзрачный ребенок оказался в модельном бизнесе, да еще и закрывает показ?», – гневно написали они. Однако нашлись и те, кто положительно оценил дебют Лилы, и искренне пожелал ей удачи и роста на сложном пути моделинга.
Напомним, что сама Кейт Мосс также начала свою карьеру в 18-летнем возрасте, и это произошло тоже на Парижской неделе моды, тогда, в 1992 году, она демонстрировала коллекцию другого итальянского бренда – D&G, и очаровала абсолютно всех, выйдя на подиум в костюме из парчи и широкополой шляпе.
Фото: Instagram lilamoss, globallook, eastnews
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