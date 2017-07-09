В блоге телеведущей появился новый кадр

Телеведущая Ксения Бородина сейчас с семьей отдыхает в турецком Кемере, откуда с завидной регулярностью публикует фотографии в Instagram. Последний снимок, появившийся в блоге знаменитости, вызвал большое количество комментариев фолловеров.

Поклонники обратили внимание на свежий отдохнувший вид Ксении: «На 10 лет помолодела!», «Это точно, лет 14 максимум. Шикарно», «Ой какая ты тут молоденькая-как девочка(Мару прям😊❤️)», «я вначале подумала, что это Мару ☺ Ксюша, вы прекрасна», «Какая красивая))))девчуля.👱...сначала пролистнула,даже неузнала 😂», «без макияжа выглядишь намного моложе чем с ним! Больше таких простых фото!👍👍🌹», «Тут как будто 16 лет», «Лет 14 тебе тут)»