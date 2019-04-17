«15 лет спустя»: в интернете опубликовали фото постаревших звезд сериала «Друзья»

Фанаты сериала «Друзья» обсуждают фото, которое опубликовала одна из исполнителей главных ролей. На снимке Лиза Кудроу позирует с подругой и коллегой Кортни Кокс. На снимке обе актрисы без макияжа и фото сделано в домашней обстановке. Фанаты удивились, как постарели их кумиры. Но сами артистки все перемены воспринимают с юмором.
Последняя серия 10-го сезона популярного шоу вышла на экраны в 2004 году. Неудивительно, что за 15 лет и в жизни, и внешнем виде кумиров произошли перемены. Из шести актеров, сыгравших в проекте, карьера сложилась лучше всех у Дженнифер Энистон. Ее коллеги принимают участие в проектах, но не в таких успешных. Актеры дружат даже столько лет спустя и периодически встречаются и публикуют совместные снимки.
Последнее фото, шокировавшее подписчиков, Кортни Кокс и Лиза Кудроу сделали как раз во время совместных выходных.
Под фото некоторые подписчики Кудроу оставили оптимистичные комментарии. Отметился и бывший муж Кортни – актер Дэфид Аркетт. «Живите полной жизнью», - написал он.
Исполнительница роли Фиби, 54-летняя Кортни Кокс рассталась Аркеттом шесть лет назад. У них растет общая дочь Коко. Но Кортни не долго была одна: через год после расставания с мужем она встретила музыканта Джонни Макдейда, с которым встречается до сих пор.
Карьера ее подруги 55-летней Кудроу в основном складывается из второплановых ролей. В браке с Мишелем Стерном она счастлива уже 24 года, у них есть 20-летний сын.
Актрисы иногда публикуют фотографии со встреч с Дженнифер Энистон. Кстати, ее поклонники не раз восхищались тем, как отлично она выглядит в свои 50 лет.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram