«15 лет спустя»: в интернете опубликовали фото постаревших звезд сериала «Друзья»

Фанаты сериала «Друзья» обсуждают фото, которое опубликовала одна из исполнителей главных ролей. На снимке Лиза Кудроу позирует с подругой и коллегой Кортни Кокс. На снимке обе актрисы без макияжа и фото сделано в домашней обстановке. Фанаты удивились, как постарели их кумиры. Но сами артистки все перемены воспринимают с юмором.

Последняя серия 10-го сезона популярного шоу вышла на экраны в 2004 году. Неудивительно, что за 15 лет и в жизни, и внешнем виде кумиров произошли перемены. Из шести актеров, сыгравших в проекте, карьера сложилась лучше всех у Дженнифер Энистон. Ее коллеги принимают участие в проектах, но не в таких успешных. Актеры дружат даже столько лет спустя и периодически встречаются и публикуют совместные снимки.