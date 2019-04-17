logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«15 лет спустя»: в интернете опубликовали фото постаревших звезд сериала «Друзья»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кортни и Лиза относятся к морщинкам с юмором

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Фотография появилась на странице одной из актрис фильма Лизы Кудроу.

Фанаты сериала «Друзья» обсуждают фото, которое опубликовала одна из исполнителей главных ролей. На снимке Лиза Кудроу позирует с подругой и коллегой Кортни Кокс. На снимке обе актрисы без макияжа и фото сделано в домашней обстановке. Фанаты удивились, как постарели их кумиры. Но сами артистки все перемены воспринимают с юмором.

Последняя серия 10-го сезона популярного шоу вышла на экраны в 2004 году. Неудивительно, что за 15 лет и в жизни, и внешнем виде кумиров произошли перемены. Из шести актеров, сыгравших в проекте, карьера сложилась лучше всех у Дженнифер Энистон. Ее коллеги принимают участие в проектах, но не в таких успешных. Актеры дружат даже столько лет спустя и периодически встречаются и публикуют совместные снимки.

Последнее фото, шокировавшее подписчиков, Кортни Кокс и Лиза Кудроу сделали как раз во время совместных выходных.

Под фото некоторые подписчики Кудроу оставили оптимистичные комментарии. Отметился и бывший муж Кортни – актер Дэфид Аркетт. «Живите полной жизнью», - написал он.

Исполнительница роли Фиби, 54-летняя Кортни Кокс рассталась Аркеттом шесть лет назад. У них растет общая дочь Коко. Но Кортни не долго была одна: через год после расставания с мужем она встретила музыканта Джонни Макдейда, с которым встречается до сих пор.

Карьера ее подруги 55-летней Кудроу в основном складывается из второплановых ролей. В браке с Мишелем Стерном она счастлива уже 24 года, у них есть 20-летний сын.

Актрисы иногда публикуют фотографии со встреч с Дженнифер Энистон. Кстати, ее поклонники не раз восхищались тем, как отлично она выглядит в свои 50 лет.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой