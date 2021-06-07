15 лет спустя: как сегодня выглядят главные герои сериала «Не родись красивой»

Петр Красилов стал известен еще до съемок в "Не родись красивой", армию поклонниц ему принес сериал "Бедная Настя". Тем не менее в обсуждаемом сегодня сериале он сыграл вице-президента компании и ловеласа Романа Малиновского, чем еще более привлек фанаток. Однако со временем актер заметно изменился — пополнел и перестал быть похожим на дамского угодника. Вскоре интерес к кино у актера стал угасать, теперь он предпочитает играть в спектаклях.