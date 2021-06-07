15 лет спустя: как сегодня выглядят главные герои сериала «Не родись красивой»
Нелли Уварова сыграла главную героиню мелодрамы — дурнушку Катю Пушкареву, над которой потешался весь коллектив. Образ девушки в круглых очках с брекетами знаком многим. Это амплуа стало визитной карточкой актрисы, но и самой большой ее киноролью. После проекта Нелли приняла участие еще в нескольких фильмах и дальше ее карьера тоже сложилась в театре.
Фото: кадр из фильма, starface
Свою популярность актер Григорий Антипенко обрел при помощи "Не родись красивой". Ему досталась вторая главная роль, которая превратила его в президента модной компании и настоящего ловеласа Андрея Жданова. Его сердце, по иронии судьбы, предпочитает "серую мышку" Катю Пушкареву своей невесте деловой блондинке Кире. После съемок Григорию предложили участие во многих проектах и он соглашался, но в результате его выбор пал на театр, где играет до сих пор.
Фото: кадр из сериала, starface
Практически за 16 лет Ольга Ломоносова практически не изменилась, на ее лице появилось лишь несколько мимических морщин. В сериале она играла роль Киры Воропаевой — уверенной и деловой бизнес-леди, которая к тому же по сериалу была невестой президента компании Андрея Жданова. Сегодня актриса мать троих детей, в профессиональной сфере выступает в театре и снимается в различных телепроектах.
Фото: кадр из фильма, starface
Жгучая брюнетка Юлия Такшина с годами только хорошеет, не удивительно, что когда-то она была моделью. В сериале Юлия изображала стервозную секретаршу Жданова Вику Клочкову. Во время съемок у актрисы закрутился роман с Григорием Антипенко, за 6 лет совместной жизни у них появилось двое сыновей, в итоге их брак распался. Сегодня, в отличие от бывшего партнера, Юлия предпочитает блистать на телеэкранах.
Фото: кадр из фильма, globallook
Петр Красилов стал известен еще до съемок в "Не родись красивой", армию поклонниц ему принес сериал "Бедная Настя". Тем не менее в обсуждаемом сегодня сериале он сыграл вице-президента компании и ловеласа Романа Малиновского, чем еще более привлек фанаток. Однако со временем актер заметно изменился — пополнел и перестал быть похожим на дамского угодника. Вскоре интерес к кино у актера стал угасать, теперь он предпочитает играть в спектаклях.
Фото: globallook
Артем Семакин по фильму был другом главной героини и играл Николая Зорькина. На площадке случился еще один роман, Артем расстался со своей первой женой и заключил второй брак с актрисой Марией Машковой, но и их союз в результате распался. Семакин реализовался не только в актерской деятельности, но и преуспел в режиссерской карьере, ему удалось снять несколько работ.
Фото: кадр из фильма, globallook
До участия в сериале дочь российского актера Владимира Машкова, Мария уже снималась во многих проектах, но роль наивной Маши Тропинкиной сделала артистку звездой. Помимо этого, она встретила любовь на проекте. Сейчас актрису часто можно встретить в отечественных сериалах, а также в театральных постановках.
Фото: кадр из фильма, starface
Фото: кадры из фильма, starface, globallook
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