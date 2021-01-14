14 лет страдающая от облысения девушка рассказала, как справилась с комплексами

Все началось, когда Хлое было всего 12 лет. Именно тогда ее бабушка заметила у нее небольшую проплешину на макушке размером с монету. Тогда взрослые посчитали, что эта проблема возникла из-за любви девочки к тугим хвостам, которые, как известно, вызывают стресс волосяных фолликулов. Однако ситуация продолжила ухудшаться, и несмотря на все попытки скрыть свой недуг, над Хлоей начали насмехаться в школе, из-за постоянного напряжения психики выпадение волос только усилилось.

Американка 14 лет посвятила своей борьбе с алопецией и маскировке проблемы, однако в мае 2020 года у нее выпал большой клок волос с передней части черепа, и тогда она решила решить проблему радикально: просто сбрила свои локоны полностью и рассказала о проблеме в социальных сетях. По словам Хлои, это было одно из лучших решений в ее жизни, это помогло ей справиться с комплексами и почувствовать себя свободной. «Я была на седьмом небе от счастья, хотелось всему миру сообщить, что я наконец-то стала сама собой и довольна тем, кто я. Я хотела донести до каждого, кто столкнулся с алопецией, что взять под контроль эту болезнь возможно, как возможно и снова полюбить себя. Получая от людей сообщения о том, что я их вдохновила, я не могу сдержать слез», — призналась она.

Фото: Instagram chloebeaushannon

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