12-летняя дочь Алсу сделала яркий макияж и стала выглядеть старше

«Красотка», «Ох, ну это прям идеально», «Совсем другая», «Как на маму похожа», «На Ариану похожа», «Первое впечатление-глаза и взгляд как у Beyonce», «Чем-то очень напоминаешь Рагду Ханиеву», «Очень идут эти цвета», «Мне цвет губ понравился», «Яркая», «Красота мамина», «Вот это да... я маму Вашу помню почти в этом возрасте, а тут уже такая красотка большая», «Нереальная девочка», — хвалят одни.

«Слишком по взрослому получилось», «Слишком вульгарно», «Мейкап очень взрослит», «Тебе дерзкой быть не идет», «Мама видела?», «Что-то рановато, не торопи время», «Не надо ничего наносить на такое прекрасное личико.... Девочка-весна», «Не надо!!! У тебя природная красота, причем яркая», «Красиво, но без макияжа гораздо лучше. Может быть попробовать др колор, время то еще есть поэкспериментировать», «Не спеши взрослеть! Побудь еще ребенком», «Видимо всем хочется как можно раньше стать взрослыми, а с возрастом хочется с точностью и наоборот! Зачем такой юной целой килограмм косметики! Сейчас вся сила в собственной красоте и юности, успеется еще стать взрослой тетей мотей», — критикуют другие.

А вы на чьей стороне?