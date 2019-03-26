12-летняя школьница заработала на автомобиль за 12 миллионов рублей

Девочка объясняет, что заработала свое небольшое состояние, потому что нашла свое истинное призвание: «Я просто почувствовала, что нравится делать макияж, еще в 4 года. Я мечтаю быть визажистом всегда».

Натанан призналась, что приобрела автомобиль BMW стоимостью в 6 миллионов бат (около 12 миллионов российских рублей) для всей своей семьи, и ее ноги пока даже не достают до педалей машины, потому до тех пор пока ей не исполнится 18 лет, его будут водить ее родители. А на свое совершеннолетие она планирует подарить себе свой личный Porsche.