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12-летняя школьница заработала на автомобиль за 12 миллионов рублей

Школьница из Таиланда Натанан Санунрат, которая известна тем, что с 4 лет ведет свой бьюти-блог на YouTube, сделала себе роскошный подарок ко дню рождения, на который заработала самостоятельно.

Бьюти-карьера девочки из тайской провинции Чонбури началась с обычной игры с мамиными румянами, сообщает британский портал Daily Mirror. Сегодня в ее блоге на YouTube, который она ведет под ником Nong Pear, почти 300 тысяч подписчиков, и ее уже заметили ведущие косметические бренды, потому занятия в школе Натанан чередует с работой на модных показах – в прошлом году даже участвовала в Лондонской неделе моды, где она делала макияж для моделей и для детей.

Девочка объясняет, что заработала свое небольшое состояние, потому что нашла свое истинное призвание: «Я просто почувствовала, что нравится делать макияж, еще в 4 года. Я мечтаю быть визажистом всегда».

Натанан призналась, что приобрела автомобиль BMW стоимостью в 6 миллионов бат (около 12 миллионов российских рублей) для всей своей семьи, и ее ноги пока даже не достают до педалей машины, потому до тех пор пока ей не исполнится 18 лет, его будут водить ее родители. А на свое совершеннолетие она планирует подарить себе свой личный Porsche.

Мама юной миллионерши очень гордится ее достижениями: «Мы поощряем и поддерживаем Натанан в ее работе, но мы ее не заставляем. Нам это не нужно, потому что она действительно очень любит делать макияж и она уже очень зрелая и организованная девочка».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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