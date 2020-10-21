10 секретных правил ухода за кожей, которыми пользуется красавица актриса София Вергара

София признается, что в зрелом возрасте у нее развилось розацеа из-за того, что она постоянно находилась под лучами софитов на съемках. «Я боролась с этой проблемой 6 или 7 лет, – говорит она. – Это очень сложно, потому что кожа стала гиперчувствительной и постоянно краснеющей, потому мне приходится в своем уходе выбирать увлажняющие кремы и жирные масла». Раньше Вергара обожала пробовать маски, скрабы и другие новинки, то теперь ей приходится придерживаться тщательно подобранного под ее проблемы ухода. «Я обычно использую все средства с успокаивающим эффектом, ничего сексуального», – говорит она. Кроме того, актриса не выходит из дома без солнцезащитного средства, для нее это лучшая профилактика старения. «Когда мне было 20 лет, я открыла для себя этот продукт, наношу его не только на лицо, но и на все открытые участки тела», – пояснила она, добавив, что у нее также есть «чертовски крутая коллекция сумасшедших шляп.

Свечения кожи Вергара добивается не благодаря солнечным ваннам, а автозагару, который дает легкое сияние и отдохнувший вид без воздействия на кожу вредных UV-лучей. Также она любит добавлять масла в свой рутинный уход за кожей. «После того как я умываюсь перед сном, наношу на кожу масло календулы – оно действительно хорошо успокаивает. Еще оно жирное и очень приятное, потому мажу его повсюду», – со смехом добавляет она. А если мужа нет дома, она может с ног до головы обмазаться кокосовым маслом. Помимо этого в умеренных количествах в уходе актрисы присутствуют ретинол и витамин С – это мощнейшие ингредиенты для профилактики старения. Пробовала София и лазерную терапию: перед свадьбой таким образом она избавилась от гиперпигментации, сосудов и покраснений.

Не обходит звезда и заботу о теле. «Я пробую много разных продуктов для шеи и груди, рук и декольте, чтобы кожа выглядела упругой, а руки – молодыми», – говорит она. Следит София и за своим питанием – это помогает ей сохранять кожу чистой и без высыпаний – она ест много овощей, черники и пьет зеленый чай, добавляет коллаген в ромашковый чай перед сном и не забывает о достаточном количестве воды, ведь увлажнение – одна из важнейших частей любой косметической процедуры.

Не меньше ухода любит Вергара и макияж, с помощью которого подчеркивает свою естественную красоту. «Мне не очень нравится выходить на улицу без помады, румян или туши, я даже не думаю об этом. Для меня это как зубы почистить», – со смехом говорит она. При этом тушь для ресниц она предпочитает водостойкую, а тени – исключительно в коричневой, золотистой или бронзовой гамме. При этом свой день она заканчивает исключительно с чистым лицом: «Я снимаю макияж каждый вечер при помощи мягкой неабразивной морской губкой, которую меняю раз в неделю. Я религиозно отношусь к этому действу».

Фото: Globallookpress.com

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