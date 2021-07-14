10 самых ярких образов знаменитостей на Каннском кинофестивале 2021 года

Супермодель Белла Хадид облачилась в платье от Скиапарелли, там описали его, как платье с длинными рукавами из шерстяного крепа с глубоким вырезом. Кажется ничего не обычного, но этот вырез, оголяющий грудь, и прикрывающее бюст модели крупное ожерелье в форме легких, которое сделано из позолоченной латуни и украшено стразами.

Катринель Марлон