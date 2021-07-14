10 самых ярких образов знаменитостей на Каннском кинофестивале 2021 года
Изабель Гуларт
Фото: Globallook
Бразильская супермодель Изабель Гуларт, известная как ангел Victoria’s Secret, а также по роли в фильме «Спасатели Малибу», появилась на красной дорожке кинофестиваля в интересном наряде. Изабель предстала перед камерами в полупрозрачном черном комбинезоне с блестками и перьями в нижней части ног. А ромбовидный топ звезды едва прикрывал ее прелести. Ее образ дополнили серьги-кольца, браслет, красная помада и гладко уложенные прямые волосы.
Тина Кунаки
Фото: Globallook
24-летняя итальянская модель Тина Кунаки сыграла в картине нидерландского кинорежиссера Пола Верховена «Бенедетта». На фестивале она появилась в образе от Valentino, который поразил публику. Тина была в сиреневом платье с капюшоном, где массивный топ удерживал красный пояс, завязанный бантом.
Белла Хадид
Фото: Globallook
Супермодель Белла Хадид облачилась в платье от Скиапарелли, там описали его, как платье с длинными рукавами из шерстяного крепа с глубоким вырезом. Кажется ничего не обычного, но этот вырез, оголяющий грудь, и прикрывающее бюст модели крупное ожерелье в форме легких, которое сделано из позолоченной латуни и украшено стразами.
Катринель Марлон
Фото: Globallook
Румынская модель Катринель Марлон продемонстрировала наряд от Айриса Вана Херпена. Его отличительная особенность заключается в том, что платье создано из переработанного океанского мусора. Уникальное белое короткое платье без бретелек, с имитацией крыльев, белые туфли, кольцо в виде цветка и висячие серьги создали образ знаменитости. Об этом сообщили в insider
Диди Стоун
Фото: Globallook
Еще одна модель Диди Стоун покрасовалась на красной дорожке. На ней было на первый взгляд объемное, но полностью открывающее ноги платье. Полупрозрачный топ, слоящиеся ткани, воланы на руках, длинная и широкая юбка сзади, белые туфли и длинные серьги – все эти детали составили шикарный образ Диди.
Кэндис Свейнпол
Фото: Globallook
На церемонии открытия Каннского кинофестиваля Кэндис Свейнпол появилась в комбинезоне телесного цвета: брюки клеш длиной до пола, длинные свободные рукава с бахромой, глубокий V-образный вырез и блестки, расположенные закрученными узорами по всему наряду. Плюс ожерелье ручной работы в виде цепи и серьги с бриллиантами.
Хелен Миррен
Фото: Globallook
Среди экстравагантных нарядов моделей выделилась английская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен. На церемонии открытия она появилась в милом желтом платье, ее образ так и веет теплом. Платье Dolce & Gabbana имело сетчатые рукава, вырез в виде сердца и юбку до щиколоток. Дополнили наряд желтые туфли, золотая сумочка, висячие серьги и ожерелье с изумрудами.
Эстер Экспосито
Фото: Globallook
Испанская актриса Эстер Экспосито показала фиолетовый наряд, состоящий из короткого топа с завязкой на шее, а также из длинной пласированной юбки, низкая талия и смелый вырез которой обнажает живот. В дополнении были изумрудные серьги и яркий оранжевый маникюр.
Фархана Боди
Фото: Globallook
Еще один солнечный наряд принадлежал Фархане Боди. На ней было яркое желтое платье без бретелей и юбка с оборками, короткая спереди и тянущая длинный шлейф позади. Также она надела серебристые туфли, ожерелье, крупные серьги и собрала волосы в пучок.
Соко
Фото: Globallook
Французская музыкантша Соко появилась в серебристом чешуйчатом платье, напоминающем рыбу, оно тянется прямой юбкой до пола с крупным черным бисером. На девушке со стрижкой боб не заметны какие-либо аксессуары.
Фото: freepik.com
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