Как передает британский онлайн-портал The Sun, которому о своей чудо-девочке рассказала ее мама Алессандра Маккари, малышка родилась с пронзительно-голубыми глазами и роскошной копной темных волос. «Я восторгалась ее красивыми глазами, а все вокруг говорили мне: «Посмотри на ее волосы, они прекрасны», – поделилась она. Женщина признается, что думала, что со временем их рост замедлится, как это обычно и происходит с младенцами, но получилось ровно наоборот – они растут не по дням, а по часам и уже достигают Мариссе до плеч. Алессандра говорит, что не собирается стричь малышку, ведь именно они и сделали ее знаменитой. И это несмотря на то, что на улице к женщине часто подходят незнакомцы и интересуются, зачем она надела на дочку парик. И когда она говорит, что это настоящие волосы девочки, многие поначалу отказываются в это верить и просят убедиться в натуральности прически. Другие советуют отдать Мариссу в модельное агентство, ведь она невероятно красивая малышка с необычайно густой для ее возраста шевелюрой и чем-то похожа на певицу Рианну.Фото: vostock-photo, facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!