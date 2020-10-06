Женщина разбогатела, «ныряя» в мусорные контейнеры и продавая находки

«Поначалу от этого дела получаешь такой кайф, что берешь все подряд, - говорит Батлер. - Но дошло до того, что весь мой дом и гараж были переполнены вещами. Теперь я беру только то, что точно смогу продать. Обычно мы ищем в интернете розничную цену, а затем скидываем 75%». Мать восьмилетней Мии и шестилетней Ракстон, появившихся на свет от предыдущих отношений, говорит, что мусорные контейнеры изменили ее жизнь.

Девушка признается что люди не ценят дорогие вещи и выкидывают косметику, одежду, бытовые приборы. К примеру, она находила на свалках новый блендер, робота-пылесоса, блузку от Michael Kors.

Кроме того находчивая мама ведет свой блог, на который подписаны 450 тысяч человек «Я поделилась несколькими видеороликами о своих погружениях, которые набрали очень много лайков. Я просто надеюсь, что не слишком рекламирую свою работу в мусорных контейнерах. Такой дополнительный доход нужен каждому, и я не хочу слишком большой конкуренции», - смеется она.