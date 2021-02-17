Юристы назвали способ избежать больших долгов при увольнении

Адвокат перечислила права россиян при увольнении. Не стоит выплачивать долг сразу. Во-первых, следует изучить свой трудовой договор и узнать, есть ли там пункт об оплате обучения. Если такой информации там нет, то сотрудник ничего не должен. Если вы нашли в документе соответствующую главу, то работник обязан вернуть только часть выложенной за его обучение суммы. Она начисляется пропорционально отработанным дням.

Как пишет «Российская газета», если вас уволили, то работодатель не может требовать оплату за обучение. Коллега Софья Рубасская рекомендует при всех спорных вопросах идти в Роструд. Обычно компании не хотят судиться, поэтому, скорее всего, рассчитают сотрудника без долгов.

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