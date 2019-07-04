Управлять поездами и водить фуры: министерство труда РФ разрешило женщинам осваивать «мужские» профессии

Министерство труда и соцзащиты РФ пересмотрело список запрещенных для наших соотечественниц профессий, состоящий из 456 видов трудовой деятельности, к которыми не допускались ранее россиянки. Данный список, утвержденный президентом около 20 лет назад и давно требующий корректировки, значительно сократился и теперь в нем осталось лишь 98 видов работ, где все еще не будут рады представительницам прекрасного пола, сообщает издание РБК.

Что касается разрешенных профессий, то с 1 января 2021 года, например, дамы смогут попробовать себя в качестве дальнобойщиков (водителей автомобиля, грузоподъемность которого свыше 2,5 тонн), боцмана (и других членов палубной команды судов всех видов флота), машиниста электропоезда, слесаря по ремонту автомобилей, рыбака прибрежного лова, и даже тракториста-машиниста, если вдруг почувствуют такое желание. Минтруд отправил 18 июня данный документ на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и уже через 1.5 года эти изменения вступят в силу.