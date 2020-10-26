Учительница ушла из школы после 30 лет работы и стала дальнобойщицей
Фото: pexels.com
По словам Натальи, она хотела быть дальнобойщицей, как только увидела людей этой профессии в раннем детстве. Несмотря на это, она пошла по иному карьерному пути. Должикова стала сельской учительницей и обучала детей более трех десятков лет.
«Как-то я поймала себя на мысли — пора! Если не сейчас, то никогда! И буду в старости, сидя на лавочке, с тоской смотреть на молодежь, терзая себя мыслями, что могла совершить, а побоялась», — объяснила она. Наталья решила обучиться вождению большегрузов в автошколе города Ливны. Ее сразу встретили удивленные взгляды мужчин.
Спустя некоторое время, ей удалось добиться зачисления в группу для получения водительских прав категории «Е». Другие категории, нужные для работы дальнобойщицей, у нее уже были. Как пишет «Наше время», после получения прав Наталья утроилась на работу в московскую компанию по перевозке грузов и стала первой дальнобойщицей за всю историю фирмы. Наталья управляла КАМАЗом грузоподъемностью в 20 тонн и длиной (с учетом полуприцепа) в 13,5 метра, который назвала Ляля.
Как признается Должикова, ей нравится, что профессия дает возможность посещать новые места. Этого ей не хватало на прошлой работе.
Фото: pixabay.com, pexels.com
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