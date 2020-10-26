Учительница ушла из школы после 30 лет работы и стала дальнобойщицей

По словам Натальи, она хотела быть дальнобойщицей, как только увидела людей этой профессии в раннем детстве. Несмотря на это, она пошла по иному карьерному пути. Должикова стала сельской учительницей и обучала детей более трех десятков лет.

«Как-то я поймала себя на мысли — пора! Если не сейчас, то никогда! И буду в старости, сидя на лавочке, с тоской смотреть на молодежь, терзая себя мыслями, что могла совершить, а побоялась», — объяснила она. Наталья решила обучиться вождению большегрузов в автошколе города Ливны. Ее сразу встретили удивленные взгляды мужчин.