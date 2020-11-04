Студентка защитила диссертацию в юбке, сшитой из писем с отказами от университета

«Я вновь пересматривала все старые письма с отказами. Когда я создавала юбку, еще раз убедилась, что нужно много раз пытаться, чтобы наконец-то преуспеть. Отказ — естественная часть любого процесса», — объяснила свой поступок Кирби.

В необычном наряде девушка предстала перед членами научной комиссии на защите аспирантской диссертации. При этом ученые не стали ругать студентку, она защитилась успешно. Научный руководитель Кирби Джули Либаркин подчеркнула: студенты должны преодолевать препятствия и участвовать во всех конференциях, мероприятиях. По ее словам, они должны закаляться и достигать желаемого в любом случае.