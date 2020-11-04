Студентка защитила диссертацию в юбке, сшитой из писем с отказами от университета
Как уточнила девушка, все годы обучения научные сотрудники не воспринимали ее всерьез и отвечали отказами на ее попытки заняться исследованиями. Так, у нее были проблемы с выплатами стипендий и грантов, выступлениями на конференции, публикациями своих статей в журналах. За все время в своей копилке студентка насчитала 17 подобных писем.
A PhD student in Michigan defended her dissertation while wearing a skirt made of rejection letters received while studying. https://t.co/QZaI8K9ZC7— Travis Akers (@travisakers) November 3, 2020
29-летняя американка готовилась к защите диссертации и ей в голову пришла интересная идея. Она решила буквально превратить все «преграды» в своей карьере в одежду. Американка распечатала на принтере все письма, сложила и связала так, что те стали напоминать юбку.
«Я вновь пересматривала все старые письма с отказами. Когда я создавала юбку, еще раз убедилась, что нужно много раз пытаться, чтобы наконец-то преуспеть. Отказ — естественная часть любого процесса», — объяснила свой поступок Кирби.
В необычном наряде девушка предстала перед членами научной комиссии на защите аспирантской диссертации. При этом ученые не стали ругать студентку, она защитилась успешно. Научный руководитель Кирби Джули Либаркин подчеркнула: студенты должны преодолевать препятствия и участвовать во всех конференциях, мероприятиях. По ее словам, они должны закаляться и достигать желаемого в любом случае.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!