Стал известен самый богатый россиянин

Рейтинг Forbes Real Time назвал самого богатого жителя России — им стал Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 30 миллиардов долларов.

Капитал Потанина значительно вырос — по мнению экспертов, на это повлиял рост котировок акций металлургической компании — так, акции с начала года подорожали с 23,6 тысячи рублей до 26,2 тысячи рублей за штуку.

Потанина также обязали выплатить значительный штраф после аварии на его дочернем предприятии Норильско-Таймырской энергетической компании, которая произошла в мае 2020 года, когда в природу попало топливо.

После этого происшествия был нанесен значительный вред природе, который оценили в 146 миллиардов рублей — такой штраф пришлось выплатить компании.

В прошлом году самым богатым гражданином России по версии Forbes стал 65-летний бизнесмен и миллиардер, совладелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин.

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