Составлен портрет женщины-предпринимательницы из России, занятой розничной торговлей

32% респонденток занимаются розничной торговлей, по 8% женщин выбрали сферу оптовой торговли и пассажиро- и грузоперевозок, 6% предоставляют персональные услуги и 5% зарабатывают на операциях с недвижимостью, отмечается в исследовании. При этом только 15% предпринимательниц получили образование, связанное со сферой бизнеса, а у 43% есть диплом об экономическом образовании.

«По данным аналитики сервиса РБиДОС, в топ-5 регионов, где больше всего женщин занимаются собственным бизнесом, вошли Москва и Подмосковье (14,2%), Санкт-Петербург (4,2%), Республика Башкортостан и Свердловская область (по 3,6%), а также Краснодарский край (3,4%)», — уточнили авторы работы.

Практически половина опрошенных женщин, ведущих свой бизнес, в среднем зарабатывает до 150 тысяч рублей ежемесячно, в 17% случаев — от 150 000 до 300 000 рублей, десятая часть из них получает от 300 000 до 500 000 тысяч прибыли, а у 27% доход более полумиллиона рублей.

26% составили женщины, которые не ведут свое дело, но задумывались об этом. В большинстве своем главным препятствием для запуска собственного бизнеса было названо отсутствие предпринимательской «жилы» (30%), а затем — стартового капитала (20%). Среди прочих причин респондентки отметили неготовность к рискам (16%), нежелание бросать текущую работу (12%), нехватку знаний, опыта (10%) и полезных связей (6%), а также отсутствие бизнес-идеи (4%) и поддержки со стороны родных и близких (2%).