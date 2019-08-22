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«Сексист и женоненавистник»: мужчина был раскритикован в Сети за то, что попросил коллегу по работе брить ноги

Воспользовавшись своим служебным положением, мужчина заявил своей подчиненной о необходимости бритья ног, объясняя это тем, что излишняя растительность «негигиенична и не соответствует политике компании».

Как сообщает британское олнайн-издание Daily Mail, 21-летняя анонимная женщина, предположительно из Соединенных Штатов Америки, поделилась своим неприятным опытом на Reddit.. Она заявила, что испытала настоящий шок и пришла в ужас, после того как менеджер на работе заявил ей, что волосатые ноги – это не просто некрасиво, а «вопрос гигиены» и «не соответствует политике компании». Пользователи были ошеломлены этой странной просьбой, и многие из них обвинили менеджера в том, что он сексист и женоненавистник.

Объясняя обстоятельства, американка пояснила: «Я очень женственная, просто не люблю тратить свое время и деньги на бритье ног. Кроме того, я совсем не волосатый человек! Вы едва сможете увидеть мои волосы на ногах, на руках и даже брови».

Женщина добавляет, что бреет ноги только в одном случае, когда идет на свидание с новым парнем, но у нее есть постоянный спутник жизни уже три года, и его все устраивает. Причем она работает не в какой-то компании, где есть строгие требования к внешнему виду, а в рекламном агентстве, которое занимается организацией фестивалей, и практически не ходит в офис.

Но одно из редких посещений закончилось для нее неприятным разговором с боссом, который, заикаясь и краснея, вызвал ее на разговор о гигиене. Более того, он сообщил, что не только его не устраивает эта ситуация – еще несколько сотрудников жаловались на то, что она не бреет ноги.

«Я была в таком ужасе, потому даже спросила у него, что он имеет в виду, а потом задала ему вопрос, бреет ли он свои, и он мне ничего не ответил. Затем я встала и сказала, что, если мы будем продолжать говорить об этом, я хочу чтобы сотрудники HR присутствовали при встрече, и тогда он просто сказал, что нам больше не нужно это обсуждать, – объяснила девушка, – но на следующий день мне пришло письмо, в котором HR предложил организовать встречу, посвященную этому вопросу».

Пользователи Сети были шокированы этой историей и назвали политику компании «женоненавистнической», а менеджера – «сексистом».

«Это абсолютно нелепо!», «А будут ли они просить работников мужского пола брить ноги? Почему это негигиенично для женщин, но гигиенично для любого мужчины, у которого есть волосы на ногах? Если честно, я в ужасе», «Политика компании звучит женоненавистнически. Попробуйте выяснить, где в уставе компании говорится о гигиене, чтобы прояснить ситуацию и донести эту информацию до HR на встрече», «Это такое оскорбление – притворяться, что это как-то связано с гигиеной», – это лишь немногие из сотен комментариев под записью молодой женщины.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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