«Самый красивый водитель автобуса» столкнулась с критикой из-за своей внешности

Они считают, что девушка «слишком красива» для этого труда. «Когда ездила на общественном транспорте, всегда садилась впереди рядом с водителем, и мне нравилось управлять машиной, поэтому я воплотила мечту в жизнь, - уточнила Джоди. - Когда кто-то сильного пола садится в автобус, я всегда слышу: «Я никогда в жизни не видел такого красивого водителя автобуса. Люди говорят, что я слишком хорошенькая, чтобы быть водителем автобуса, но я получаю много приятных комментариев от женщин, которые хвалят мои ногти, прическу и макияж».

Недавно Джоди получила награду за обслуживание клиентов на работе. По ее словам, она прошла много тестов и приложила немало усилий, чтобы получить эту должность. «Я люблю свою работу. Надеюсь водить автобусы, пока не выйду на пенсию», - резюмировала она.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям