«Самый красивый водитель автобуса» столкнулась с критикой из-за своей внешности
Фото: instagram.com/jodieleighthebusdriver_
Молодой женщине-водителю автобуса ежедневно приходится сталкиваться с комментариями людей, шокированных ее внешностью. 24-летняя девушка из Брентвуда, Эссекс, начала свою карьеру в 21 год, так как всегда мечтала об этом профессии. До того, как стать водителем, она была сиделкой, а однажды увидела рекламу на задней части автобуса и решила подать заявление. С тех пор она водит автобусы и даже лимузины, но не может подружиться с коллегами, так как является самым молодым членом коллектива. Водителей-мужчин, пассажиров шокируют ее возраст и внешность.
Они считают, что девушка «слишком красива» для этого труда. «Когда ездила на общественном транспорте, всегда садилась впереди рядом с водителем, и мне нравилось управлять машиной, поэтому я воплотила мечту в жизнь, - уточнила Джоди. - Когда кто-то сильного пола садится в автобус, я всегда слышу: «Я никогда в жизни не видел такого красивого водителя автобуса. Люди говорят, что я слишком хорошенькая, чтобы быть водителем автобуса, но я получаю много приятных комментариев от женщин, которые хвалят мои ногти, прическу и макияж».
Недавно Джоди получила награду за обслуживание клиентов на работе. По ее словам, она прошла много тестов и приложила немало усилий, чтобы получить эту должность. «Я люблю свою работу. Надеюсь водить автобусы, пока не выйду на пенсию», - резюмировала она.
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_Фото: Instagram/@jodieleighthebusdriver__
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