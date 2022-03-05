Россиянам рассказали, когда работодатель вправе сократить зарплаты сотрудников
По словам Ирины Гуковой, в случае сокращения зарплаты сотрудник вправе получить все выплаты за отработанный срок — например, компенсацию за неиспользованный отпуск или больничный, рассчитанный с учетом старой зарплаты.
Если сотрудник решит уволиться из-за сокращения зарплаты, то он имеет право получить выходное пособие. Оно определяется размером среднего заработка за 2 недели, пишут «Известия».
Также при влиянии технических, технологических и организационных факторов у работодателей появляется право на сокращение рабочих мест. Эксперт уточнила, что в таком случае начальство должно уведомить своих подчиненных о сложившейся ситуации минимум за 2 месяца до сокращения.
«Многие работодатели в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест прибегают к возможности увольнения по соглашению сторон. Однако такой вариант возможен лишь при согласии работника. Принуждение работника к увольнению по соглашению сторон является нарушением трудового кодекса РФ», — объяснила Ирина Гукова.
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