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Россиянам рассказали, когда работодатель вправе сократить зарплаты сотрудников

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова предупредила, что существует условие, при наличии которого работодатель имеет право сократить размер заработных выплат сотрудникам. Такое положение дел допустимо, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами. Например, как это было при введении локдауна из-за коронаруса, отметила специалист.
Россиянам рассказали, когда работодатель вправе сократить зарплаты сотрудников

По словам Ирины Гуковой, в случае сокращения зарплаты сотрудник вправе получить все выплаты за отработанный срок — например, компенсацию за неиспользованный отпуск или больничный, рассчитанный с учетом старой зарплаты.

Если сотрудник решит уволиться из-за сокращения зарплаты, то он имеет право получить выходное пособие. Оно определяется размером среднего заработка за 2 недели, пишут «Известия».

Также при влиянии технических, технологических и организационных факторов у работодателей появляется право на сокращение рабочих мест. Эксперт уточнила, что в таком случае начальство должно уведомить своих подчиненных о сложившейся ситуации минимум за 2 месяца до сокращения.

«Многие работодатели в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест прибегают к возможности увольнения по соглашению сторон. Однако такой вариант возможен лишь при согласии работника. Принуждение работника к увольнению по соглашению сторон является нарушением трудового кодекса РФ», — объяснила Ирина Гукова.

Фото: freepik.com

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