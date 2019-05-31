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Российская компания оказалась под огнем критики за предложение платить женщинам премии за выход на работу в юбке

«Марафон женственности», который объявило предприятие по производству алюминиевых профилей из Набережных Челнов, вызвал не только заинтересованность со стороны представительниц прекрасного пола, но и ожесточенную критику инициативы, связанную с ее правомерностью.

Суть акции, как сообщает онлайн-издание «Говорит Москва» со ссылкой на официальную страницу компании «ТАТПРОФ» в соцсети «Вконтакте», заключается в том, что работницам завода предлагалось с конца мая до 30 июня приходить на работу в юбках и платьях, с собранными волосами и «скромным макияжем». За каждый выход на работу в соответствии с объявленным дресс-кодом полагалось денежное вознаграждение – 100 рублей в день. Для получения денег сотрудницам завода предлагалось присылать в администрацию свои фотографии.

Специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций предприятия Анастасия Кириллова объяснила, что мероприятие придумали с целью «скрасить» работу коллективу, который на 70% состоит из мужчин. По ее словам, руководство компании надеется, «что акция повысит осознанность дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность». Также она добавила, что «марафон» пришелся всем по душе.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Однако последнее заявление Анастасии Кирилловой оказалось не таким уж однозначным. Многие пользователи Рунета возмущены подобной инициативой, назвав ее унизительной, скандальной и противоречивой, и предложили для начала провести среди руководства компании семинар по этике и сексизму.

В Twitter можно отыскать еще более резкие высказывания: «ТАТПРОФ» проводит «марафон женственности, чтобы боссы могли разглядывать фотографии своих сотрудниц. Отвратительное злоупотребление властью и эксплуатация женщин!». Другой пользователь пишет: «Это слишком шокирует. На дворе 2019 год». Третий добавил: «Бонус в 100 рублей для женщин, которые придут в мини-юбках, чтобы скрасить рабочий день команды, в которой работают в основном мужчины. Действительно, зачем нам феминизм, когда мы можем просто порадовать мужчин за деньги?»

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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