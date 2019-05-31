Российская компания оказалась под огнем критики за предложение платить женщинам премии за выход на работу в юбке

Суть акции, как сообщает онлайн-издание «Говорит Москва» со ссылкой на официальную страницу компании «ТАТПРОФ» в соцсети «Вконтакте», заключается в том, что работницам завода предлагалось с конца мая до 30 июня приходить на работу в юбках и платьях, с собранными волосами и «скромным макияжем». За каждый выход на работу в соответствии с объявленным дресс-кодом полагалось денежное вознаграждение – 100 рублей в день. Для получения денег сотрудницам завода предлагалось присылать в администрацию свои фотографии.

Специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций предприятия Анастасия Кириллова объяснила, что мероприятие придумали с целью «скрасить» работу коллективу, который на 70% состоит из мужчин. По ее словам, руководство компании надеется, «что акция повысит осознанность дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность». Также она добавила, что «марафон» пришелся всем по душе.