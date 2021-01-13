Раскрыты секреты, как справиться с выгоранием на удаленной работе

Уже почти год из-за коронавируса жители многих стран вынуждены трудиться в дистанционном формате из дома. Если сначала офисные сотрудники обрадовались возможности сидеть в пижаме и в комфортных условиях, то сейчас новизна формата стирается. Люди осознают, что не видели коллег на протяжении многих месяцев и мечтают вернуться к привычной жизни. Если вы все чаще задаетесь вопросами «Когда мы сможем вернуться к офисной жизни?», «Когда не надо будет сидеть за обеденным столом?», «Когда прекратятся встречи по Zoom?» или переживаете из-за текущего распорядка, возможно, вы страдаете от домашнего выгорания.

Под эмоциональным выгоранием обычно понимают истощение и снижение профессионального интереса. Психолог Елена Турони считает: опасность удаленной работы в том, что она стирает грани между работой и личной жизнью. «Не беритесь за дополнительные задачи в нерабочее время и убедитесь, что создали отдельное пространство для труда и отдыха, — говорит она. — Даже если ваш офис представляет собой определенный угол комнаты или часть кухонного стола, создание рабочего пространства помогает различать работу и личную жизнь». Она советует не обедать перед компьютером. В выходные следует убирать оборудование и записные книги подальше, чтобы они не напоминали о буднях.