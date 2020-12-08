Работница отомстила уволившей ее начальнице оригинальным способом

Кроме злостных писем, приходили сообщения с угрозами расправиться с детьми начальницы. Пугающие послания получала и мать руководителя. Арнольд была уволена, но число писем только выросло.

В январе 2019 года всего за неделю она отправила бывшей начальнице 50 посланий. «Знаешь, что было бы самым забавным? Если бы я подождала, когда все сотрудники придут в офис, и сожгла к чертям все здание», — говорилось в одном из них.

В феврале 2019 года Эмму арестовала полиция, но позже отпустила под залог. Однако, оказавшись на свободе, девушка принялась за старое. 2 ноября она вновь была задержана. В правоохранительные органы попала видеозапись, на которой Арнольд покупала необходимые для мести вещи. При этом она утверждала, что эти предметы ей передал коллега. Приговор австралийке должны вынести 11 декабря 2020 года.