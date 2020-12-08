Работница отомстила уволившей ее начальнице оригинальным способом
30-летняя девушка отправила руководителю 229 фейковых сообщений. Сотни писем приходили жертве обиженной работницы с разных телефонных номеров, Эмма представлялась в них коллегами и клиентами директора.
Коварный план мести австралийка придумала в ноябре 2018 года. В одном из сообщений она написала: «Одна из моих целей на Новый год — превратить твою жизнь в ад и уничтожить компанию».
Кроме злостных писем, приходили сообщения с угрозами расправиться с детьми начальницы. Пугающие послания получала и мать руководителя. Арнольд была уволена, но число писем только выросло.
В январе 2019 года всего за неделю она отправила бывшей начальнице 50 посланий. «Знаешь, что было бы самым забавным? Если бы я подождала, когда все сотрудники придут в офис, и сожгла к чертям все здание», — говорилось в одном из них.
В феврале 2019 года Эмму арестовала полиция, но позже отпустила под залог. Однако, оказавшись на свободе, девушка принялась за старое. 2 ноября она вновь была задержана. В правоохранительные органы попала видеозапись, на которой Арнольд покупала необходимые для мести вещи. При этом она утверждала, что эти предметы ей передал коллега. Приговор австралийке должны вынести 11 декабря 2020 года.
Фото: pixabay.com
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