Почему богатые люди вышли из пандемии быстрее бедных

Несправедливая экономическая система дает возможность сверхбогатым накапливать средства во время худшей рецессии со времен Великой депрессии, в это же время миллиарды людей едва сводят концы с концами, отмечают в Oxfam.

Самые состоятельные люди мира смогли компенсировать финансовые потери за девять месяцев. При этом сотни миллионов жителей остались без работы, у беднейших людей восстановление после кризиса может занять больше 10 лет, предсказывают эксперты. Самый сильный удар пришелся на женщин.

Организация уверена, что для богатых людей кризис уже закончился. В отчете говорится: «Совокупное состояние 10 самых богатых людей мира с начала пандемии увеличилось на 540 миллиардов долларов. Этого достаточно, чтобы заплатить за вакцину COVID-19 для всех и убедиться, что пандемия никого не ввергнет в нищету».