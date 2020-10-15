Парень без нижней челюсти стал рэпером и вдохновляет людей
Фото: instagram.com/xvx_6
Молодой человек активно снимает ролики и выкладывает их в интернете. Там он рассказывает, как справляется с повседневными задачами типа чистки зубов. В октябре парень поделился в TikTok видео, в котором он под трек Fleetwood Mac — Dreams катается на скейте и пьет клюквенный сок. Как уточнил автор поста, видео стало вирусным и принесло ему 34 миллионов просмотров.
Исайя появился на свет без нижней челюсти. Он пьет с помощью трубки, а также не может говорить. Общается молодой человек с помощь жестов, а рэп зачитывает через специальное устройство.
При этом Паттерсон активный образ жизни. Он часто смеется над своим недугом. Пользователи в шоке от оптимизма американца и считают, что он вдохновляет людей на свершения. «Люблю это! И очень люблю тебя, и твою маму.
Не останавливайся», - пишут они в комментариях. «У моей дочери гетеротаксия, и она живет с гастростомической трубкой. Спасибо, что вдохновляешь», - добавил другой юзер.
Фото: Instagram/ @xvx_6
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