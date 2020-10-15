Парень без нижней челюсти стал рэпером и вдохновляет людей

При этом Паттерсон активный образ жизни. Он часто смеется над своим недугом. Пользователи в шоке от оптимизма американца и считают, что он вдохновляет людей на свершения. «Люблю это! И очень люблю тебя, и твою маму.

Не останавливайся», - пишут они в комментариях. «У моей дочери гетеротаксия, и она живет с гастростомической трубкой. Спасибо, что вдохновляешь», - добавил другой юзер.