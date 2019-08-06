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«Отдохнем сейчас, а поработаем на пенсии»: супруги бросили перспективную работу и промотали все накопленные деньги

В отличие от большинства людей, предпочитающих работать до последнего, чтобы обеспечить себе достойную старость, эта пара решила поступить по-своему и оторваться на полную еще до того, как вступит в почтенный возраст.

55-летний Стив и 46-летняя Кристи, решившие провести незабываемый год и потратить накопленные 100 тысяч фунтов, сознательно отказались от престижной работы и карьерных высот, считая, что в их возрасте нужно отдыхать и тратить деньги в свое удовольствие.

Супруги решили осуществить свою мечту и отправились в роскошный тур по Франции, чтобы в некой степени почувствовать себя снова беззаботными студентами, не обремененными квартальными или годовыми отчетами, планерками и текущими задачами. При этом они признают, что вынуждены будут работать в старости, чтобы восполнить дыру в своем семейном бюджете и очень переживают, если вдруг здоровье подведет их в самый ответственный момент и что-то пойдет не по плану.

«Практически все люди откладывают сбережения, чтобы обеспечить себе достойную старость. Но откуда они могут знать, что у них получится в итоге осуществить задуманное? А что если их подведет здоровье, и они вообще не смогут осуществить то, ради чего работали всю свою жизнь? Мы осознаем, что эта идея была не самой гениальной, однако мы решили насладиться жизнью и сделать все то, о чем мечтали до того, пока не будем чувствовать себя немощными и бесперспективными», - рассказали находчивые супруги британскому изданию Daily Mail. И добавили, что в их планы не входило спустить все сбережения, но перспектива не воспользоваться этими возможностями в будущем была настолько удручающей, что они предпочли отказаться от карьеры и просто пожить в свое удовольствие. Пара купила комфортабельный трейлер и устроила себе европейские каникулы.

Стив и Кристи признались, что они вместе уже более 15 лет и, как большинство влюбленных, изводили друг друга придирками, ревностью и недоверием.

«Когда вы так много работаете, у вас нет времени на своего партнера, вы не обращаете внимание на его интересы и увлечения, но очень расстраиваетесь, когда понимаете, что ему без вас вполне комфортно. Совместное путешествие дает возможность быть постоянно вместе: узнавать друг друга заново, поддерживать и вдохновлять друг друга. Несмотря на то, что мы остались практически на мели, мы, не задумываясь, повторили бы этот эксперимент снова», - поделилась своими наблюдениями женщина.

А что вы думаете по этому поводу?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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