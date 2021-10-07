Определено самое продуктивное время года для работы — и это вовсе не лето

Между тем, по мнению трети работников, время года не имеет никакого значения. «Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето — наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе. Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35% россиян. Как правило, они не связывают эффективность работы с сезоном», — передали данные сервиса в ТАСС.

Среди людей, работающих в графике 5/2, каждый пятый считает вторник самым продуктивным днем недели, поскольку рабочий настрой восстановился, а усталость еще не накопилась. Тогда как 15% опрошенных наиболее эффективны по средам, а 12% — по понедельникам, а 9% и 8% россиян — в четверг и пятницу.