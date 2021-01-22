Самый красивый врач рассказала, почему хочет зарабатывать умом, а не внешностью

Девушка восемь лет получала профессиональное образование. «Красивые женщины могут быть чем-то большим, чем просто лица, например, крутыми докторами, - пишет она. - Мне часто говорят, что я слишком хороша, чтобы быть настоящим доктором. Но я довольно трудолюбива и полна решимости осуществить свои мечты».

Многие из 43 тысяч подписчиков доктора-блогера поддержали ее в комментариях. «У меня есть дочери-близнецы, которые поступают в медицинскую - стоматологическую школу. Так горжусь ими. Вы вдохновляете», - написал один из них. «Никогда не слушайте негатив, просто используйте его для достижения положительных результатов. Но ты, правда, хорошо выглядишь», - добавил другой.