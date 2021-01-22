Самый красивый врач рассказала, почему хочет зарабатывать умом, а не внешностью
Фото: instagram.com/drculver
Окружающие постоянно приводят доводы, почему американка не должна работать в больнице. Ненавистники говорят, что она слишком красива для медицины. Одни твердят, что симпатичная девушка не может быть достаточно умна и профессиональна, другие советует воспользоваться природными данными и выйти на подиум, третьи - рекомендуют забыть о карьере и сосредоточиться на муже и детях.
«Нас постоянно окружают советчики, которые «лучше» знают, как поступить. И знаете, перестаньте их слушать», - призналась блондинка.
Доктор использует свой аккаунт для защиты прав женщин в медицинской сфере. При этом Медина не боится демонстрировать другие области своей жизни, публикует фотографии в бассейне, снимки с мужем, с которым сочеталась узами брака около двух лет назад.
Девушка восемь лет получала профессиональное образование. «Красивые женщины могут быть чем-то большим, чем просто лица, например, крутыми докторами, - пишет она. - Мне часто говорят, что я слишком хороша, чтобы быть настоящим доктором. Но я довольно трудолюбива и полна решимости осуществить свои мечты».
Многие из 43 тысяч подписчиков доктора-блогера поддержали ее в комментариях. «У меня есть дочери-близнецы, которые поступают в медицинскую - стоматологическую школу. Так горжусь ими. Вы вдохновляете», - написал один из них. «Никогда не слушайте негатив, просто используйте его для достижения положительных результатов. Но ты, правда, хорошо выглядишь», - добавил другой.
Фото и видео: Instagram/@drculver
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