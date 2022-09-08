Не смогут отказать: психолог объяснил, как правильно просить прибавку к зарплате

Психолог Анна Девятка объяснила людям, которые мечтают о повышении заработной платы, но никак не могут решиться на откровенный разговор с начальством. По мнению эксперта, правильно выбранное время и уверенность в собственных силах могут помочь заручиться поддержкой руководителя и получить желаемое.

«Это обычные торгово-денежные отношения, мы получаем деньги за свою работу. Если качество работы повышается, или мы берём больше проектов, естественно претендовать на более высокий уровень зарплаты. Когда у вас есть время в запасе, когда вы не испытываете нужды, у вас есть контакт с руководством, вы сталкиваетесь в столовой, в курилке, можно прийти, попить кофе и просто обсудить перспективу на будущее. Нужно спросить: дорогой руководитель, я хочу зарабатывать столько, что мне нужно сделать? И хороший руководитель ему поможет составить план», - объяснил психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист уточнила, что лучше просить о повышении в тот момент, когда есть финансовая подушка. Очень важно, чтобы перед тем, как заявлять о желании получать больше, человек не находился в критической ситуации и имел постоянный контакт с со своим непосредственным начальником.