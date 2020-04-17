Не словом, а делом: как можно поддержать врачей в борьбе с коронавирусом

Теперь любой россиянин может внести свой посильный вклад и поддержать врачей в борьбе с коронавирусом. Помощь оказать очень просто, необходимо лишь оплачивать в период с 17 апреля по 20 июля товары и услуги онлайн по карте «Мир» — и тогда 1 рубль за каждую совершенную вами операцию платежная система переведет на поддержку медицинских учреждений. Отмечается, что в данный период будут учтены все операции в российских онлайн магазинах и сервисах, совершенные в любом регионе России по карте «Мир» любого банка. В среднем по картам «Мир» в стране совершается около 25 миллионов оплат в интернете в месяц, поэтому есть вероятность, что данный проект позволит собрать внушительную сумму и направить ее на благие цели.

Помощь осуществляется через благотворительный фонд «Живой», куда будут переводиться денежные средства. Собранная сумма будет использована на приобретение необходимой экипировки и оборудование для больниц по всей стране. Предполагается, что данная акция продлится до середины июля, когда пик пандемии должен пройти, но повышенная нагрузка на медицинские учреждения наверняка сохранится.