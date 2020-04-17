Не словом, а делом: как можно поддержать врачей в борьбе с коронавирусом
Теперь любой россиянин может внести свой посильный вклад и поддержать врачей в борьбе с коронавирусом. Помощь оказать очень просто, необходимо лишь оплачивать в период с 17 апреля по 20 июля товары и услуги онлайн по карте «Мир» — и тогда 1 рубль за каждую совершенную вами операцию платежная система переведет на поддержку медицинских учреждений. Отмечается, что в данный период будут учтены все операции в российских онлайн магазинах и сервисах, совершенные в любом регионе России по карте «Мир» любого банка. В среднем по картам «Мир» в стране совершается около 25 миллионов оплат в интернете в месяц, поэтому есть вероятность, что данный проект позволит собрать внушительную сумму и направить ее на благие цели.
Помощь осуществляется через благотворительный фонд «Живой», куда будут переводиться денежные средства. Собранная сумма будет использована на приобретение необходимой экипировки и оборудование для больниц по всей стране. Предполагается, что данная акция продлится до середины июля, когда пик пандемии должен пройти, но повышенная нагрузка на медицинские учреждения наверняка сохранится.
Идея проекта #МирПомогаетВрачам заключается в том, что каждый человек может помочь медицинским работникам, просто оставаясь дома и оплачивая картой «Мир» онлайн-покупки.
«Сегодня весь мир борется с одним из самых серьезных вызовов последних десятилетий — пандемией нового коронавируса. Самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы не допустить распространения заражения, — оставаться дома, работать удаленно, если это возможно, и беречь здоровье свое и своих близких. Но нам, как и многим жителям страны, захотелось сделать больше, мы стали думать о том, как помочь медицинским работникам. Так родилась идея проекта #МирПомогаетВрачам — каждый из нас может внести вклад, оставаясь дома и просто оплачивая картой «Мир» онлайн-покупки», — отметил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».
Фото: Pixabay.com
Отследить сумму, пожертвованную платежной системой «Мир» на поддержку медицинских учреждений, можно будет на специальной странице сайта mironline.ru с 20 апреля.
Фото: Depositphotos.com, Pixabay.com
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