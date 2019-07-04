Не отправлять сообщения до 10 утра и другие табу воспитанных людей от эксперта по этикету

Во времена технического прогресса практически стерлись грани между «хочу» и «можно», подразумевая, что даже частная жизнь теперь должна быть достоянием общественности (что, в принципе, так и есть с развитием соцсетей). Однако британский эксперт по этикету Уильям Хансон напоминает, что почтение, уважение и вежливость все еще остаются в приоритете. И если вы хотите выглядеть достойным и воспитанным человеком, то постарайтесь не совершать некоторые промахи, которые раздражают и нервируют окружающих.

Главный акцент эксперт сделал именно на использовании электронной почты, ведь, как оказалось, там тоже существуют свои правила, которым необходимо следовать.

Размер имеет значение. Другими словами, никто не захочет получить «роман» и вчитываться в каждую строчку, пытаясь уловить важную мысль. Поэтому постарайтесь быть лаконичным и сразу же излагайте суть впороса, экономя время других людей.

Всему свое время. Вряд ли кто-то будет счастлив получить рассылку (документ или важное сообщение) на рассвете, особенно, если у ни настроены звуковое сопровождение входящих писем. Даже если вы привыкли начинать работу рано утром, помните о том, что остальные пользователи Сети могут иметь другой график и будут тихо вас ненавидеть за столь раннюю активность. И если вы боитесь потерять мысль, то вы спокойно можете сохранить черновик или вовсе настроить отправку письма таким образом, что оно попадет к получателю в нужный час. По правилам этикета, например, не допускается отправка рабочих сообщений до 10 часов утра понедельника и после 16 часов вечера пятницы (в выходные дни, разумеется, тоже невежливо беспокоить людей по рабочим вопросам).

Не переходите границы. Возможно, вы тоже сталкивались с тем, что какой-то незнакомый человек отправляет вам слишком «приторное» или фамильярное послание. Это тоже недопустимо. Лучше при первом знакомстве соблюдать вежливый деловой стиль общения, чтобы зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Никакой навязчивости. Если вы отправили письмо, но не получили на него ответ, то не нужно преследовать человека, отправляя ему тот же самый вопрос в соцсетях или sms. Помните, что для рабочих моментов есть рабочая почта (и лишь в том случае, если человек сам разрешил вам написать ему на личную почту или в личные сообщения, то вы можете это сделать). А если ответ вам так и не пришел, то это означает, что ваше предложение никого не заинтересовало, увы.