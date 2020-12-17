Названы российские регионы с самыми работящими женщинами

Кроме того, самых трудолюбивых россиянок нашли в Севастополе (рабочий день семь часов 26 минут), Тюменской и Калининградской областях (трудятся по семь часов 25 минут), Подмосковье (семь часов и 24 минуты) и Ростовской области (семь часов 23 минуты).

Дольше остальных мужчины работают в Томской (восемь часов шесть минут), Владимирской (восемь часов и две минуты), Калининградской областях (восемь часов и одна минута), Ханты-Мансийском (семь часов 58 минут) и Чукотском автономных округах (семь часов 57 минут).

Как пишет «Лента.ру», были выявлены регионы, где разница между рабочим днем мужчин и женщин минимальна. Это Тыва, Северная Осетия, Севастополь и Рязанская область.