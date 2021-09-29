Настоящие везунчики: знаки зодиака, которым в октябре улыбнется удача

Представители данного знака зодиака будут очень счастливы в октябре. Во-первых, они смогут избежать жизненных неудач и неурядиц, а также проблем со здоровьем. А во-вторых, Рыбы смогут перевернуть какую-то страницу, оставить весь негатив в прошлом и начать все с чистого листа. Высшие силы будут посылать Рыбам весьма недвусмысленные знаки, которые помогут им улучшить благосостояние и получить все, о чем они только мечтали.

Лев

У представителей данного знака зодиака будет шанс в октябре осуществить все задуманное и воплотить в реальность самые смелые мечты. Чем больше Львы будут сконцентрированы на своем успехе, тем меньше у них будет проблем в жизни, связанных с финансами или здоровьем. Кроме того, Львы смогут продвинуться по службе, наладят свою личную жизнь и найдут выход из сложных ситуаций.

Козерог