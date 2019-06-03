Находчивый босс нашел простой способ проверять потенциальных сотрудников с помощью чашки кофе

А как бы вы отреагировали на предложение потенциального работодателя, любезно представляющего вам возможность выпить ароматный кофе перед началом собеседования? Наверняка вы бы согласились, не почувствовав в этом никакого подвоха. Или отказались бы, но тогда это было бы не совсем вежливо. Большинство сотрудников рассуждают именно так, поэтому с радостью соглашаются на дегустацию бодрящего напитка.

Управляющий директор крупной корпорации «Ксеро Австралия» Трент Иннес знает, как тяжело подобрать в свою команду тех людей, которые идеально вольются в коллектив и не будут устанавливать свои порядки или устраивать «бунт на корабле». В связи с этим у него возникла простая, но гениальная идея, которая и позволила ему среди сотни молодых людей с идеальным резюме выбрать своих идеальных кандидатов, как сообщает британское издание The Sun. Гениальность данного метода заключается в том, что перед началом собеседования Трент приглашает соискателей проследовать за ним на кухню, где те могут взять что-то из напитков – воду, чай или кофе. В большинстве случаев молодые люди предпочитают кофе и, получив чашку с бодрящим напитком, следуют за Иннесом в переговорную. Далее следует обычная беседа, в результате которой находчивый руководитель подмечает для себя особо важные моменты, ну, а в самом конце наступает кульминационный момент, позволяющий понять, проходит ли человек на следующий этап или с ним можно попрощаться, вне зависимости от того, насколько грамотным было его резюме. Если соискатель предлагает в конце беседы захватить пустую кружку и отнести ее на кухню, что в общем-то, отвечает элементарным правилам вежливости, то его ожидают перспективы в данной компании. Ну, а если, человек просто прощается и уходит, оставив грязную чашку на столе перед потенциальным боссом, то ему больше не перезванивают, автоматически внося его кандидатуру в «черный список».

«На самом деле я не призываю их делать это, но для меня очень важно то, что человек сам проявляет инициативу и показывает, что для него это не сложно. Ведь знаниям можно научить, опыт тоже можно приобрести, но вот личные качества людей вы не измените никогда», - объясняет свои мотивы Трент. И добавляет, что если бы и другие организации следовали его примеру, то у них бы не было проблем внутри коллектива.

А как вы бы поступили в данной ситуации? Выдержали бы данный тест или провалили собеседование?