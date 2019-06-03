logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Находчивый босс нашел простой способ проверять потенциальных сотрудников с помощью чашки кофе

Большинство людей, кстати, так и не проходят этот простой тест.

А как бы вы отреагировали на предложение потенциального работодателя, любезно представляющего вам возможность выпить ароматный кофе перед началом собеседования? Наверняка вы бы согласились, не почувствовав в этом никакого подвоха. Или отказались бы, но тогда это было бы не совсем вежливо. Большинство сотрудников рассуждают именно так, поэтому с радостью соглашаются на дегустацию бодрящего напитка.

Управляющий директор крупной корпорации «Ксеро Австралия» Трент Иннес знает, как тяжело подобрать в свою команду тех людей, которые идеально вольются в коллектив и не будут устанавливать свои порядки или устраивать «бунт на корабле». В связи с этим у него возникла простая, но гениальная идея, которая и позволила ему среди сотни молодых людей с идеальным резюме выбрать своих идеальных кандидатов, как сообщает британское издание The Sun. Гениальность данного метода заключается в том, что перед началом собеседования Трент приглашает соискателей проследовать за ним на кухню, где те могут взять что-то из напитков – воду, чай или кофе. В большинстве случаев молодые люди предпочитают кофе и, получив чашку с бодрящим напитком, следуют за Иннесом в переговорную. Далее следует обычная беседа, в результате которой находчивый руководитель подмечает для себя особо важные моменты, ну, а в самом конце наступает кульминационный момент, позволяющий понять, проходит ли человек на следующий этап или с ним можно попрощаться, вне зависимости от того, насколько грамотным было его резюме. Если соискатель предлагает в конце беседы захватить пустую кружку и отнести ее на кухню, что в общем-то, отвечает элементарным правилам вежливости, то его ожидают перспективы в данной компании. Ну, а если, человек просто прощается и уходит, оставив грязную чашку на столе перед потенциальным боссом, то ему больше не перезванивают, автоматически внося его кандидатуру в «черный список».

«На самом деле я не призываю их делать это, но для меня очень важно то, что человек сам проявляет инициативу и показывает, что для него это не сложно. Ведь знаниям можно научить, опыт тоже можно приобрести, но вот личные качества людей вы не измените никогда», - объясняет свои мотивы Трент. И добавляет, что если бы и другие организации следовали его примеру, то у них бы не было проблем внутри коллектива.

А как вы бы поступили в данной ситуации? Выдержали бы данный тест или провалили собеседование?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...