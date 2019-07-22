Находчивая мама заработала миллионы, придумав простой способ научить детей финансовой грамотности

Идея создания детской кредитной карты пришла к Луизе Хилл ровно в тот момент, когда ее собственный сын потратил определенную сумму денег на создание учетной записи и приобретение очередного необходимого, по его словам, приложения. «Это был 2009 год, тогда все покупали iPod и соответствующие приложения. Я решила дать своим детям свою учетную запись в iTunes, чтобы они могли загружать определенную музыку, и столкнулась с тем, что через неделю с моей карточки списалась весьма существенная сумма денег», - рассказала женщина британскому изданию Daily Mail.

Она пообщалась с другими родителями и выяснила, что их дети тоже тратят сотни фунтов на игры для Xbox или PlayStation и на Amazon, используя «родительские» карточки. Это все натолкнуло ее на мысль, что не рационально давать современным детям наличные деньги на карманные расходы, когда все их приобретения в итоге происходят онлайн. И не давать пароли от кредитных карт, по ее мнению, не было рациональным выходом. Ведь таким образом не получилось бы научить детей финансовой грамотности. Ей удалось донести свою мысль до других семейных пар и в итоге еще несколько мам и пап поддержали ее в этой затеи. Около 5 месяцев понадобилось на то, чтобы создать жизнеспособный бизнес-план, но лишь только в 2012 году появилась первая дебетовая карта для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Уникальность данной идеи заключалась в том, что родители могли полностью контролировать эту карту, установив определенные правила и ограничив максимальный расход. Кроме того, дети могут спокойно установить себе цели и копить на них с помощью данной карты (мамы и папы регулярно поощряли своих чад, оплачивая им небольшие средства за выполнение каких-нибудь домашних обязанностей). «В тот момент многие люди просто не понимали, почему данный продукт будет востребован на рынке. Видимо, у них просто не было детей, и они с этим не сталкивались», - вспоминает Луиза, которой пришлось обойти не одного инвестора, чтобы доказать жизнеспособность своей идеи.

Несмотря на недоверие инвесторов, мать одиночка не опустила руки и продолжила вкладывать средства, заработанные на своей основной работе, в воплощение своей «финансовой мечты». В итоге, благодаря поддержке ее собственных детей, друзей и «сарафанного радио», в начале 2015 года ее бизнес оказался вполне востребованным. В 2016 году «детской картой» воспользовались уже более 700 000 человек, а оборот компании составил около 4 млн фунтов стерлингов (к 2018 году эта цифра выросла до 8,2 млн фунтов стерлингов». Теперь Луиза советует всем женщинам не забывать о своих идеях, ведь, кто знает, возможно, что одна из них принесет им рано или поздно многомиллионную прибыль.