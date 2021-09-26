Медом намазано: знаки зодиака, к которым деньги прямо липнут

Медом намазано: знаки зодиака, к которым деньги прямо липнутРейтинг знаков зодиака, которые чаще всего становятся миллионерами
Весы
Удивительно, но представители данного знака зодиака являются самыми финансово успешными людьми (именно под этим знаком родилось больше всего миллиардеров и просто состоятельных личностей). Весы очень аристократичны, умеют видеть прекрасное в самых обычных вещах и делать деньги, что называется, прямо из воздуха.
Рыбы
Вторую строчку рейтинга самых богатых и знаменитых можно смело отдать представителям этого знака зодиака. Если они сумеют справиться со своей мечтательностью и направят энергию в нужное русло, то очень быстро смогут разбогатеть – вселенная, со своей стороны, им в этом поможет.
Рак, Телец, Лев
Третью строчку рейтинга разделили представители этих знаков зодиака. Деньги действительно их любят, поэтому если они перестанут раздавать финансы направо и налево и не поддаваться импульсивным покупкам, то очень быстро смогут выйти на новый уровень и существенно поправить свое финансовое положение.
Близнецы и Овны
Представители данных знаков зодиака также имеют все шансы получить плюшки от судьбы, но только в том случае, если перестанут болтать по поводу и без, а также научатся смирять свою гордыню и купировать упрямство.
Водолей и Дева
Представители данных знаков зодиака тоже редко испытывают материальные трудности, но только в том случае, если правильно расставят приоритеты и перестанут отдавать последнее окружающим, которые в большинстве случаев это просто не ценят.
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