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Медом намазано: знаки зодиака, к которым деньги прямо липнут

Рейтинг знаков зодиака, которые чаще всего становятся миллионерами
Чтобы понять, какие знаки являются, что называется, баловнями судьбы, достаточно открыть список Forbes и проанализировать, кто чаще всего занимает верхние строчки и оказывается самым успешным.
Медом намазано: знаки зодиака, к которым деньги прямо липнут

Весы

Удивительно, но представители данного знака зодиака являются самыми финансово успешными людьми (именно под этим знаком родилось больше всего миллиардеров и просто состоятельных личностей). Весы очень аристократичны, умеют видеть прекрасное в самых обычных вещах и делать деньги, что называется, прямо из воздуха.

Рыбы

Вторую строчку рейтинга самых богатых и знаменитых можно смело отдать представителям этого знака зодиака. Если они сумеют справиться со своей мечтательностью и направят энергию в нужное русло, то очень быстро смогут разбогатеть – вселенная, со своей стороны, им в этом поможет.

Рак, Телец, Лев

Третью строчку рейтинга разделили представители этих знаков зодиака. Деньги действительно их любят, поэтому если они перестанут раздавать финансы направо и налево и не поддаваться импульсивным покупкам, то очень быстро смогут выйти на новый уровень и существенно поправить свое финансовое положение.

Близнецы и Овны

Представители данных знаков зодиака также имеют все шансы получить плюшки от судьбы, но только в том случае, если перестанут болтать по поводу и без, а также научатся смирять свою гордыню и купировать упрямство.

Водолей и Дева

Представители данных знаков зодиака тоже редко испытывают материальные трудности, но только в том случае, если правильно расставят приоритеты и перестанут отдавать последнее окружающим, которые в большинстве случаев это просто не ценят.

Фото: Pexels.com