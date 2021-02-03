Машинистки московского метро рассказали о первом месяце работы под землей
Фото: instagram.com/mosmetro
Одна из машинисток Яна Шарова объяснила, что первый рабочий день выдался напряженным, под впечатлением от него она была еще три недели. У ее коллеги Татьяны Баковой первые рабочие будни прошли «достаточно спокойно, ничего неожиданного не происходило».
По ее словам, представительницы прекрасного пола, трудоустроенные в метрополитене, работают не более 40 часов в неделю, по 6-8 часов в день. График составляется заранее, чередуются дневные и ночные смены. Это дает возможность восстановиться, отдохнуть и побыть с семьей.
Фото: instagram.com/mosmetro
Как уточнили машинистки, они выбирают одежду на работу сами: можно комбинировать юбку и брюки, китель и жилетку. Пассажиры реагируют на женщин за «рулем» метро положительно, однако некоторые удивляются этому.
Больше всего представительницам этой профессии нравится, что на работе можно проявить решительность, нести ответственность, она кажется им разнообразной и стабильной. Девушки признались: чувствуют, что приносят пользу обществу, так как доставляют тысячи пассажиров на работу и обратно.
Напомним, 3 января 2021 года в Москве запустили первый поезд метро под управлением женщины. Машинисты слабого пола, прошедшие годовое обучение, начали работать на Филевской линии метрополитена.
Фото: Instagram/@mosmetro
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