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Машинистки московского метро рассказали о первом месяце работы под землей

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Фото: instagram.com/mosmetro

Приступившие 3 января 2021 года к работе в Московском метрополитене женщины-машинисты рассказали, как прошел первый месяц после трудоустройства, об этом говорится на официальном сайте мэра российской столицы.

Одна из машинисток Яна Шарова объяснила, что первый рабочий день выдался напряженным, под впечатлением от него она была еще три недели. У ее коллеги Татьяны Баковой первые рабочие будни прошли «достаточно спокойно, ничего неожиданного не происходило».

По ее словам, представительницы прекрасного пола, трудоустроенные в метрополитене, работают не более 40 часов в неделю, по 6-8 часов в день. График составляется заранее, чередуются дневные и ночные смены. Это дает возможность восстановиться, отдохнуть и побыть с семьей.

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Фото: instagram.com/mosmetro

Как уточнили машинистки, они выбирают одежду на работу сами: можно комбинировать юбку и брюки, китель и жилетку. Пассажиры реагируют на женщин за «рулем» метро положительно, однако некоторые удивляются этому.

Больше всего представительницам этой профессии нравится, что на работе можно проявить решительность, нести ответственность, она кажется им разнообразной и стабильной. Девушки признались: чувствуют, что приносят пользу обществу, так как доставляют тысячи пассажиров на работу и обратно.

Напомним, 3 января 2021 года в Москве запустили первый поезд метро под управлением женщины. Машинисты слабого пола, прошедшие годовое обучение, начали работать на Филевской линии метрополитена.

Фото: Instagram/@mosmetro

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