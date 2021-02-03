Машинистки московского метро рассказали о первом месяце работы под землей

Одна из машинисток Яна Шарова объяснила, что первый рабочий день выдался напряженным, под впечатлением от него она была еще три недели. У ее коллеги Татьяны Баковой первые рабочие будни прошли «достаточно спокойно, ничего неожиданного не происходило».

По ее словам, представительницы прекрасного пола, трудоустроенные в метрополитене, работают не более 40 часов в неделю, по 6-8 часов в день. График составляется заранее, чередуются дневные и ночные смены. Это дает возможность восстановиться, отдохнуть и побыть с семьей.