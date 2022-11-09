«Ложь» помогла стать Илону Маску миллиардером

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, руководитель Tesla Илон Маск часто говорит о том, что безумно любит читать.

По словам предпринимателя, своим успехом он во многом обязан произведениям: от фантастических серий, таких как «Властелин колец», до сложных руководств по конструированию ракет. Родители знаменитости в одном из интервью рассказали, что он с детства всегда носил с собой книгу, куда бы ни пошёл.

Blinkist пишет, что знакомство с некоторыми из них позволило Маску стать миллиардером! Вот пять из книг, которые, по мнению современного гения, должен прочесть каждый.

Уолтер Айзексон. «Стив Джобс». Это одноименная биография американского бизнес-магната и соучредителя Apple. Книга повествует о ранних экспериментах мужчины с духовностью и рассказывает о том, как он поднялся на вершину славы, став легендой в сфере информационных технологий. Читатели узнают об успешных предприятиях этого человека, и о тех сражениях, которые он вел в течение жизни.

Питер Тиль, при участии Блейка Мастерса. «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее». Книга повествует о том, как компании могут лучше предсказывать будущее, какие действия они могут предпринимать, чтобы стартап стал успешным. Автор оживляет ключевые выводы и рекомендации примерами из личного опыта. Сам Илон Маск писал в соцсетях: «Питер Тиль создал множество прорывных компаний, и эта книга показывает, как он это сделал».

Сэм Харрис «Ложь». Читатели этой книги узнают, почему лгать опасно. Опасна любая ложь, как крошечная, чем люди занимаются ежедневно, так и огромная, когда лгут в общемировом масштабе. Харрис утверждает, что мы можем радикально упростить нашу жизнь и улучшить общество, просто говоря правду.

Адам Смит. «Исследование о природе и причинах богатства народов». Илон Маск является ярым фанатом автора этого произведения. Адам Смит исследует экономику и вопрос о том, как именно богатеют народы. Он утверждает, что, если позволить человеку преследовать своекорыстные интересы на свободном рынке, народы будут процветать.

Макс Тегмарк. «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта». Многие поклонники заметили, что Илон Маск интересуется исследованиями будущего искусственного интеллекта. В своей книге профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк пишет о том, как сделать так, чтобы искусственный интеллект и дальше приносил пользу человеческой жизни и обеспечивал технический прогресс, соответствуя целям человечества на будущее. Это одно из немногих произведений, которые оценил Маск, где говорится, что искусственный интеллект можно использовать в нашем мире как силу добра, а не зла.