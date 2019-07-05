logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщины в IT: российские бизнес-леди выступят с лекциями на конференции в Технопарке «Сколково»

Наталья Касперская, Надия Черкасова и другие успешные женщины поделятся опытом со всеми желающими построить карьеру в IT-сфере.

11 июля в Технопарке «Сколково» состоится одно из ярких событий этого лета — конференция для представительниц прекрасного пола, задумывающихся о карьере в IT-сфере ALMA_conf. Мероприятие проводится с целью выявить и развеять мифы о женщинах в IT, пробудить интерес к развитию карьеры и созданию бизнеса, продемонстрировать новые возможности для самореализации в технологической сфере.

Организаторы:

  • Образовательный сервис ALMAMAT
  • Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)
  • Технопарк «Сколково»

Перед слушателями выступят 30 спикеров, среди которых: Наталья Касперская, генеральный директор InfoWatch; Надия Черкасова, председатель правления банка «Траст», член правления ВТБ 24 и другие успешные женщины.

Текст: Роза Ветрова

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...