Женщины в IT: российские бизнес-леди выступят с лекциями на конференции в Технопарке «Сколково»

11 июля в Технопарке «Сколково» состоится одно из ярких событий этого лета — конференция для представительниц прекрасного пола, задумывающихся о карьере в IT-сфере ALMA_conf. Мероприятие проводится с целью выявить и развеять мифы о женщинах в IT, пробудить интерес к развитию карьеры и созданию бизнеса, продемонстрировать новые возможности для самореализации в технологической сфере.