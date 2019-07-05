Женщины в IT: российские бизнес-леди выступят с лекциями на конференции в Технопарке «Сколково»

11 июля в Технопарке «Сколково» состоится одно из ярких событий этого лета — конференция для представительниц прекрасного пола, задумывающихся о карьере в IT-сфере ALMA_conf. Мероприятие проводится с целью выявить и развеять мифы о женщинах в IT, пробудить интерес к развитию карьеры и созданию бизнеса, продемонстрировать новые возможности для самореализации в технологической сфере.
Организаторы:
- Образовательный сервис ALMAMAT
- Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)
- Технопарк «Сколково»
Перед слушателями выступят 30 спикеров, среди которых: Наталья Касперская, генеральный директор InfoWatch; Надия Черкасова, председатель правления банка «Траст», член правления ВТБ 24 и другие успешные женщины.
Текст: Роза Ветрова
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