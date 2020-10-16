Кондитерская фабрика ищет дегустатора печенья с окладом 330 тысяч рублей
Компания открыла вакансию для профессионального дегустатора печенья. Новому сотруднику предстоит пробовать на вкус все произведенное компанией печенье, включая шоколадное и хрустящие бисквиты с ирисом. Он также сможет придумывать собственные сладкие творения. Платить сладкоежке обещают 40 тысяч фунтов стерлингов в год (что в российской валюте равно 4046336 рублям, ежемесячно человек будет получать около 330 тысяч). Работать придется 40 часов в неделю.
«Вы сможете придумывать новые креативные вкусы и рецепты печенья. Кандидату также предстоит есть много печенья в повседневной жизни. Это тяжелая работа, но кто-то должен ее делать», - говорится в объявлении.
Успешный кандидат также получит другие преимущества: 35 дней отпуска и корпоративные скидки. «Это невероятная возможность для кого-то осуществить свою мечту - создавать вкусные угощения каждый день и, конечно же, получать за это деньги! Успешный кандидат станет нашим «Мастером печенья» и возглавит увлеченную команду, создающую восхитительные угощения. Мы призываем людей со всей страны подать заявки и с нетерпением ждем собеседований с некоторыми выдающимися талантами», - уточнил управляющий директор Border Biscuits Пол Паркинс.
Кандидат должен соответствовать некоторым требованиям. Компания ожидает, что у него есть квалификация в области пищевых продуктов или организации питания. Желательно, чтобы был опыт работы с выпечкой в пекарне. Знание науки о продуктах питания рассмотрят как преимущество.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!