Кондитерская фабрика ищет дегустатора печенья с окладом 330 тысяч рублей

Компания открыла вакансию для профессионального дегустатора печенья. Новому сотруднику предстоит пробовать на вкус все произведенное компанией печенье, включая шоколадное и хрустящие бисквиты с ирисом. Он также сможет придумывать собственные сладкие творения. Платить сладкоежке обещают 40 тысяч фунтов стерлингов в год (что в российской валюте равно 4046336 рублям, ежемесячно человек будет получать около 330 тысяч). Работать придется 40 часов в неделю.

«Вы сможете придумывать новые креативные вкусы и рецепты печенья. Кандидату также предстоит есть много печенья в повседневной жизни. Это тяжелая работа, но кто-то должен ее делать», - говорится в объявлении.