Как не потерять работу: россиянам назвали главные причины увольнения

Основной причиной увольнения оказалось совершение аморального поступка, об этом заявили 45% участников исследования. 36% опрошенных готовы расстаться с работником из-за его напряженных отношений с коллегами, а 32% респондентов увольняют постоянно опаздывающих, болеющих и отпрашивающихся сотрудников.

С человеком, который отвлекается или недоступен в рабочее время, готовы расторгнуть договор 29% и 27% респондентов соответственно, а в 6% случаев сотрудник поплатится своим местом за отказ брать сверхурочную работу.

Вариант «другое» выбрали 16% опрошенных. К иным причинам работодатели отнесли следующие ситуации: личную неприязнь к работнику или что тот не справляется со своими обязанностями.

80% компаний признались, что в текущем году увольняли сотрудников, при этом 70% респондентов сообщили, что чаще всего работники уходили по собственному желанию. 75% участников исследования всегда стараются найти компромисс между подчиненным и руководителем до увольнения, а 46% заявили, что увольнения у них обычно происходят по соглашению сторон.

«Чаще всего расторгают контракты с линейным персоналом — так ответили 42% респондентов. В то же время 25% опрошенных указали, что увольнениям больше других подвергаются специалисты, а 12% — менеджеры. Еще 7% посчитали, что чаще всего отправляют в отставку руководителей, 3% — директоров», — сообщает «РБК».