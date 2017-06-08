Семь лет назад преподаватель мехмата Дарья Ермакова решила кардинально изменить свою жизнь. Имея троих детей, она уволилась с работы и рискнула инвестировать деньги в бизнес. Теперь Дарья успешная бизнесвумен, директор издательства настольных игр для детей «Простые правила», которое ежегодно приносит ей 76 миллионов рублей.

Все началось с малого. В 2010 году у Ермаковой на руках было 100 тысяч рублей, которые родители подарили ей на рождение третьего ребенка. Так как сумма небольшая, она предложила стать соучредителями своему мужу (директору магазина игр и игрушек «КубиРуби»), а также сестре с супругом. В итоге стартовый капитал составил 200 тысяч рублей. Образовавшаяся команда начала усердно работать над своим проектом: искали типографии, рисовали эскизы, писали технические задания и отбирали авторов игр. «Был какой-то удивительный запал и ощущение всемогущества», — поделилась Ермакова.

«На старте в 2010 году у нас был написанный черновой вариант бизнес-плана и шесть идей для игр», — рассказала предпринимательница.

Конечно, издательству за эти семь лет существования приходилось сталкиваться со множеством проблем, как, например, несанкционированное копирование и воровство идей. Однако несмотря на это, Дарье и ее команде удалось сделать «Простые игры» одной из крупных компаний в России, а также распространить свою продукцию на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Тайване, Японии, Таиланде, Израиле, ЮАР, Норвегии, Польше, Франции, Англии, Канаде и США.

На сегодняшний день Ермакова — мама четверых детей, которая активно вовлекает своих чад в, можно сказать, семейный бизнес. Они помогают тестировать игры, предлагают свои идеи, а сама Дарья старается уделять свои детям хотя бы по 15 минут в день, проводя с ними время за чтением, играми, готовя еду и обсуждая насущные проблемы.

«И, разумеется, самое важное — телесный контакт, еще никто не отказывался от объятий и поцелуев мамы», — заключила Ермакова.

Фото: facebook.com